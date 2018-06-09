Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bugüne kadar milletimizi asla keklememiştir, aldatmamıştır. Milletimize hizmeti şerefin en büyüğü saymıştır. Esas milleti kekleyen, aldatan, çarpıtan Muharrem İnce’dir" dedi.

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi yüksek hızlı trenlerle buluşturduklarını kaydeden Bozdağ, havaalanı sayısını 26'dan 55'e çıkardıklarını anımsattı. Sağlık alanında da büyük bir reform yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Milletimiz şimdi şunu görüyor. Recep Tayyip Erdoğan bir şey dediyse mutlaka yapar ve yapmıştır. Bugüne kadar biz milleti aldatan politika izlemedik” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bugüne kadar milletimizi asla keklememiştir, aldatmamıştır. Milletimize hizmeti şerefin en büyüğü saymıştır. Esas milleti kekleyen, aldatan, çarpıtan Muharrem İnce’dir. Bakın somut bir örnek vereceğim. Mazot konusu. Çiftçiye mazot konusu. 'Ben 3 liraya vereceğim' dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız da açıklama yaptı ve ‘Ya biz zaten mazotu 2,35 liraya veriyoruz. Adamın dünyadan haberi yok’ dedi. Sonra İnce gitti bir benzinliğe mazot aldı. Ondan sonra pompada mazotun parasını ödedi. ‘Bakan böyle diyor ama mazotun litre fiyatı bu kadar’ dedi. Halka bunu gösterdi. Halkın gözünün içine bakarak büyük bir çarpıtma yaptı. Pompa fiyatıyla bir benzin istasyonunda yani pompada fiyatla bizim verdiğimiz desteği karıştırıyor. Biz pompada çiftçiye verilen mazota bir indirim getirmedik. Bizim dediğimiz şu; yarısı sizden yarısı bizden. Çiftçinin kullandığı mazotun, tükettiği mazotun yarısını çiftçi kardeşimiz ödeyecek, yarısını devlet ödeyecek. 1 Ocak 2018'den itibaren biz bunu yürürlüğe koyduk. Vatandaşımız tüketecek, sonra da beyan edecek. Devlet buna göre tükettiği mazot 100 lira ise 50 lirasını çiftçimize destek olarak ödeyecek. Biz 'pompada indirim yaptık' demedik. Biz çiftçimize yüzde 50’sini tükettiği mazotun destek vereceğini söyledik. Esas aldatmayı o yapıyor."

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