Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın Liege kentinde birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ile kayınvalidesi Fatma Yağmur'u kafalarını keserek öldürdükten sonra kayıplara karışan Beytullah A.'nın Ankara'daki Belçika Büyükelçiliği'nin önüne gelerek kendini tanıttığı ve işlediği cinayetleri itiraf ettiği, bunun ardından Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle;

"24.03.2018 günü sabah saat 07:00 sıralarında Belçika Büyükelçiliği'nin önündeki görevli polis memurlarına kendisini tanıtan ve Belçika'nın Liege kentinde yaşadığını, 23.03.2018 tarihinde saat 23:00 sıralarında, birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ile kayınvalidesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü belirten kişi, beyanı üzerine Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmış, olay Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal ettirilmiş ve nöbetçi Cumhuriyet Savcımızca gözaltı tedbiri uygulanması talimatı verilmekle, şüpheli şahıs sıfatıyla şahıs gözaltına alınmıştır.



Olay hakkında İnterpol Asayiş Masasına Bilgi verilerek olaya dair tüm belge ve bilgiler istenilerek adli soruşturmaya başlanmıştır. Adli soruşturma tüm ayrıntılarına ulaşılmak üzere kapsamlı olarak yürütülmektedir. Şüpheli şahıs halen gözaltındadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



"O EVDE ÇOCUĞUM HARİÇ KİMSEYİ CANLI BIRAKMAYACAĞIM"



İHA'nın haberine göre, Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'a attığı bir mesajda," Bekle o evde çocuğum hariç hiç kimseyi canlı bırakmayacağım" dediği öğrenilmişti. Emine Yağmur'un 10 yaşındaki oğlu ise cinayet gecesi babasının yanında kaldığı bu sayede ve Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'un 10 yaşında ki oğluna da tehdit mesajları attığı bilgisine ulaşılmıştı.





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