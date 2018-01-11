Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği'ne Tahir Doğaç seçildi.
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği için düzenlenen seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç'ı, AK Parti grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız'ı, İYİ Parti Ediz Feyiz'i aday gösterdi.
SAAT 15.00'DA BAŞLADI
29 üyeli Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi'nde CHP'nin 26, AK Parti'nin 2, İYİ Parti'nin ise 1 üyesi bulunuyor. Seçim, Beşiktaş Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00'de başladı.
DHA'nın aktardığına göre, oylamaya geçilmeden önce konuşan Doğaç, "Murat Hazinedar'ın görevden alınması kararı siyasidir. O bakımdan bu toplantıyı yaparken demokrasiye inanmış bir insan olarak üzüntülüyüm" dedi. Diğer meclis üyelerinin de konuşmalarının ardından oylamaya geçildi.
22 OYLA İLK TURDA SEÇİLDİ
28 üye oy kullandı. Tahir Doğaç ilk turda 22 oy alarak Beşiktaş Belediye Başkan Vekili oldu. AK Parti'nin adayı İsmail Akyıldız 2, Ediz Feyiz ise 1 oy aldı. 3 zarftan da boş oyu çıktı.
"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞARILI BİR BELEDİYEDİR"
Seçimi kazandıktan sonra kürsüye çıkan Tahir Doğaç, "Beşiktaş Belediyesi başarılı bir belediyedir. Bu koşullar altında, bu şartlar altında elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Bu siyasi uygulamanın biran evvel sona erip, hukuki uygulamalar sonucunda Sayın Başkanımızı ve diğer iki meclis üyesi arkadaşımızı aramızda görmek dileğiyle, hepinize saygılar sunarım" dedi.
TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?
Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlendi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik şirketinin Yönetim Kurulu Üyesidir.
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