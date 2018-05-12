Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Beşiktaş, 33. haftada Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşyıa gelecek. Beşiktaş'ın kafilesinde sürpriz olarak Ricardo Quaresma da yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alvaro Negredo, Adriano ve Pepe ile cezası bulunan Tosic yer almadı. Portekizli yıldızın sakat olup olmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



İşte Beşiktaş'ın Osmanlıspor kafilesi...

Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love