Beşiktaş, Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.”

İMZAYI ATTI!

Transfer görüşmeleri için önceki gün Çin'e giden Tosic, yeni kulübünün formasını giydi. Guangzhou R&F kulübünün yetkilileri, Sırp savunmacıya resmi imzayı attırdı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 18, 2018

VEDA MESAJI YAYINLADI! "BİR KERE KARTAL HER ZAMAN KARTAL"

Tosic, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Beşiktaş'a veda etti. Geçirdiği 3 yıl için teşekkür eden Sırp savunmacı, Beşiktaş forması giymenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Tosic'in paylaşımı şu şekilde:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi. Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraflar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın,teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzaktada olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktanda olsa sevmeye devam edeceğim.

Bir kere Kartal her zaman Kartal...❤️???? @besiktas

Kariyerinde Werder Bremen, Portsmouth, QPR gibi kulüpler de bulunan Tosic, ülkemize Gençlerbirliği formasıyla adım atmıştı. Başkent temsilcisinde 2015-16 sezonuna kadar forma giyen Sırp savunmacı, Temmuz 2015'te bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte sol bekten ziyade savunmanın ortasında görev yapan Tosic, üst üste iki sezon kazanılan şampiyonlukta da pay sahibi oldu. Tecrübeli savunmacı bu sezon 36 maçta forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı. Beşiktaş'ın Tosic transferinden 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli kazanacağı kaydediliyor.