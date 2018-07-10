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GÜÇ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ

Büyük kulüplerin oyuncularımızı istemesi gurur veriyor. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki onları alıp, başarılı olmak isteyen takımlar kadar bizim de başarı arzumuz var. Kamuoyunda, ‘Beşiktaş’ın ekonomik sıkıntıları var, oyuncularına alıcı çıkarsa satacaklar’ gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde etmiş bir takımız ve taraftarımız bu sezon da bizden aynı başarıyı bekliyor. Yani elimizdeki takımın gücünü zaafa uğratacak hamleler kesinlikle yapmayız. Oyuncu değerini bulursa onu satar, daha iyisini alırız. Beşiktaş bir ticari kuruluş değil, futbol kulübüdür.

(Fanatik)