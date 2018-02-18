Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

İTTİFAKIN ADI NETLEŞECEK

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, bugünkü görüşmede, ittifakın adının netleşmesi bekleniyor. Bahçeli, 'Cumhur ittifakı' demişti. Bahçeli ayrıca ay yıldız ismini de gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'ay yıldız' ismine sıcak baktığı ifade ediliyor.

BARAJ KORUNACAK, HAZİNE YARDIMI OLACAK

Yüzde 10 seçim barajının korunması beklentiler arasında. İttifakın adı da pusulaya yazılacak. İttifaka katılacak partilerin hazine yardımından yararlanması da bekleniyor.

Bir düzenleme de sandık güvenliği ile ilgili olacak. Güvenlik güçlerinin yetkisinin artırılması da gündemdeki maddeler arasında.

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