Son dakika gelen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'nda, Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusunun ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'nda, Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu değerlendirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, ayrıca Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.

Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratlar katıldı.

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