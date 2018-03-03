Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi.

DHA'nın hjaberine göre, içerde yaşananlar ise olay anında Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilen bir gazetecinin attığı tweetle ortaya çıktı. Söz konusu gazeteci, tweetinde "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

Kırmızı alarm, Beyaz Saray'da herkesin olduğu yerde kalmasını emrediyor, giriş çıkışları da engelliyor.

Gizli servisin açıklamasına göre, bir kişinin kendini vurduğu bildirildi. Ayrıca Başkan Trump'ın Florida'da olduğu bilgisi verildi.

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