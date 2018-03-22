Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bölgesel konuların görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemi vurgulandı. Türkiye ile işbirliği güçlendirilecek" denildi.

İBRAHİM KALIN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."

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