Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bir açıklama geldi.

NTV'de yer alan habere göre; açıklamada, iki liderin bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede ise ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunulduğu belirtilmişti.

Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki liderin, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit ettiği kaydedilmişti.

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