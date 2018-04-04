Beyaz Saray'dan bir son dakika Suriye açıklaması geldi. Açıklamada, "Suriye'deki DEAŞ'ı yok etme operasyonu sona yaklaşıyor. ABD ve ortakları Suriye'de DEAŞ'ı bitirmekte kararlı" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray, "DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması ve barış için BM de dahil bölge ülkeleri ortak çalışmalı." dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Coats, Beyaz Saray'ın dün Suriye konusunda bir karara vardığını belirtmiş, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine yönelik kararın yakında açıklanacağı bildirmişti.

TRUMP, "SURİYE'DEN DÖNME VAKTİ GELDİ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, "Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi düşünüyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet" dedi. Suudi Arabistan'ın kararla yakından ilgilendiğini söyleyen ABD Başkanı, Suudi yetkililere "Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek" ifadesini kullanmıştı.

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