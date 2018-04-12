ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik ekibiyle Suriye'yi görüştü. Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan "Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi. ABD müttefikleriyle görüşmelere devam ediyor. Trump, İngiliz ve Fransız liderler ile görüşecek." açıklaması yapıldı.

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