Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etti öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının, fabrikanın çatısında bulunan kumaş deposunda çıktığı iddia edildi. İlk edinilen bilgilere göre yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.