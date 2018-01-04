Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, polis memuru 30 yaşındaki Murat E. evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de gelerek evde incelemelerde bulundu. E.'nin Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. E.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Ev sahibi İbrahim Karataş gazetecilerin soruları üzerine, kiracısı olan polis memurunun kalp krizinden öldüğünün söylendiğini öne sürerek "Kendisine ulaşamayınca arkadaşları gelip kapıyı kırıp içeri girmişler. Ben de çok görmüyordum kendisini" diye konuştu.

Beyoğlu

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