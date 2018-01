Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün 11:05 itibarıyla kara harekatı da başladı. Türk askeri, Gülbaba mevkiinden Afrin'e girdi. Türk askerinin ne şartlarda görev yaptığını Habertürk TV görüntüledi. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, harekatın sıfır noktasından son dakika gelişmelerini bildiriyor.

ASKERDEN SELAM VAR

Çetin, fiziki koşullardan kaynaklı olarak buradaki ilerlemenin diğer bölgelerden daha farklı olduğunu belirttti. Çetiner Çetin Zeytin Dalı Harekatı'nın sıfır noktasındaki askerlere mikrofon uzattı. Türk askeri, iyi olduğunu belirterek milletine, ailesine selam söyledi.

Öte yandan röportaj esnasında ise yoğun şekilde bomba sesleri duyuluyor.

"MİLLETİMİZ HUZURLU UYUSUN"

Bir başka asker ise, "TSK her an, her koşulda görev yapmaya hazır olduğunu ıspatlamıştır. Milletimiz huzurlu uyusun" ifadesini kullandı.

Bir asker, "Aileme selam söylüyorum. Biz buradayız, vatanımız, milletimiz rahat uyusun" diye konuştu.





Çetiner Çetin'e röportaj veren bir komutan, "TSK mensupları olarak her zaman göreve hazır olduğumuzu ıspatlamak istiyoruz. Türk milletine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz, destek verdikleri için" dedi.

"BİZİM İÇİN KOYUN KESTİLER"

Bir başka asker ise yerel halkın kendilerine çok destek verdiğini kaydederek, "Burada yerel halk bize her türlü desteği sağlıyor. Biz istemesek de getiriyorlar. Bugün bizim içn koyun kestiler. Bir Fetih Suresi kampanyası başlatılmış, çok mutlu olduk" diye konuştu.

Asker, "Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Onlar bizimle oldukça biz daha da güçlü olacağız" diye konuştu.







