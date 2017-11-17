SON DAKİKA Bitcoin fiyatı 8 bin doları da geçti 17 Kasım 2017 Bitcoin fiyatları

Bitcoin üzerindeki tartışmalar bitmek bilmiyor. Bir taraftan büyük aracı kurumların yöneticileri kripto birimini güvensiz bulduklarına ilişkin arka arkaya açıklamalar yaparken, diğer taraftan Bitcoin rekor yolculuğuna devam ediyor.

Geçtiğimiz yılı 900 dolar seviyesinden tamamlayan Bitcoin, 2017 yılında inanılmaz bir performans sergileyerek 8 kattan fazla artış gösterdi. Yıl içerisinde sert düşüşler de yaşayan kripto para birimine ilgi devamlı artarken, bu ilgi fiyatları da yeni rekor seviyelere taşıyor.

Bitcoin son olarak 8 bin doların da üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesine imza attı.

Bitcoin'in 2017 yılındaki hareketi

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