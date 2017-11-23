Son Dakika! Bitlis'te deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi´nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bitlis olan 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 02:29´da yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre Bitlis merkez ve Tatvan İlçesi'nde depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdiği Küllüce köyündeki depremin 3.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

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