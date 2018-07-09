2006 yılında Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye adım atan ve 2011 yılına kadar siyah-beyazlı kulübün formasını terleten Bobo, Aytemiz Alanyaspor'la ülkeye geri dönüyor! Türkiye kariyerlerinde Spor Toto Süper Lig'de attıkları gollerle "yüzler kulübüne" giren Bobo, 2012 yılında ülkesine dönmüş ve Cruzeiro formasını giymişti.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Bobo, sarı-kırmızılı formayla da başarılı performans sergilemiş ve ilk sezonunda 18 gol atmıştı. İkinci sezonunda sakatlıklar nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız, 2014-15 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'un şampiyon olmasında attığı gollerle katkı sağlamış ve 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

Bobo daha sonra yine ülkesine dönmüş ve Gremio formasıyla boy gösterdikten sonra ilginç bir tercihle Avustralya'ya Sdyney'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, iki sezondur terlettiği Sdyney formasıyla 49 gol kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada Bobo'nun videosu kullanıldı ve "Hoşgeldin Deyvison Rogério da Silva!

O bir gol kralı!

Onun adı BOBO!" ifadelerine yer verildi.

— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 9, 2018