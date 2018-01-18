Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, Bolu İli genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin yarın tatil edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BOLU'DA KAR HAYATI FELÇ ETTİ

Yoğun kar yağışı ve sis Bolu Dağı'nda ulaşımı da güçleştirdi. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 20 santime ulaştığı Bolu Dağı'nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda da uyarıldı.

bolu

kar taili

kar yağışı

OKULLAR TATİL

haberler

güncel haberler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER