Başbakan Yardımcısı Bozdağ, gündemdeki bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak." ifadelerini kullandı.

Bozdağ ayrıca, "Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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