Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Muharrem İnce'nin makam aracı eleştirilerine yanıt verdi. Bozdağ, "Biz beraber, Sayın İnce'yle grup başkanvekilliği yaptık. Ben de makam arabasına bindim, o da makam arabasına bindi. Ben bir gün Meclise bisikletle geldiğini görmedim, gören de yok. Ama seçim var, 'Milleti nasıl aldatırız, bisikletle gezersek aldatırız.' Şimdi özel uçak tutmuşlar, bütün illere özel uçakla gidiyor. Niye bisikletle gitmiyorsun? Traktörle, at arabasıyla git. Bunlar tamamen gayri samimiler." dedi.

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