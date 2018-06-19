Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir. Bu kadar öğrencinin, bu kadar ailenin geleceğini karartmıştır. O karanlığı aydınlığa çeviren AK Parti'dir." dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Bozdağ, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'üniversitelerdeki başörtüsü sorununu ben ortadan kaldırdım', dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Onu kargalara sormak lazım, herhalde epey gülüyordur kargalar." diye yanıt verdi.

Türkiye'deki başörtüsü zulmünün baş mimarının CHP zihniyeti ve bu zihniyete sahip olan siyasiler, yargı görevlileri ve üniversite görevlileri olduğunu herkesin bildiğini belirten Bozdağ, "Türkiye'deki başörtüsü zulmünü 28 Şubat'ta, ondan önceki dönemde körükleyen kimdi? 2007 yılında 'eşi başı örtülü birisi bu ülkede cumhurbaşkanı olmaz' diye bas bas bağıran kimdi? diye sordu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıydı. Onlar engellemek için uğraştılar. 27 Nisan e-bildirisi, eşi başörtülü birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmesin diye verilmiş bir bildiridir ve biz onu yırtıp çöpe attık. Ama CHP biliyorsunuz o bildiriye büyük destek verdi. Hatırlarsanız 2008'de biz üniversitedeki başörtüsü sorununu çözmek için MHP ile bir anlaşma yaptık. Anayasa'nın 11. ve 42. maddelerini değiştirdik. Bunu Anayasa Mahkemesine götürüp, 'rejimin temellerini yok ediyorsunuz, laiklik ilkesini yok ediyorsunuz, hukuk devletini yok ediyorsunuz' deyip, Anayasa Mahkemesine iptal ettiren yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunları unutmadık, daha dün oldu."

"CHP NE YAPTI?"

Meclis'te başörtüsü sorununu çözdüklerinde, CHP'nin itiraz etme hakkı olduğu halde bunu yapmadığını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ama itiraz edecek gücü var mıydı? Yoktu. Dün her şeye itiraz etti, mahkeme mahkeme taşıdılar ama netice alamadılar. AK Parti'nin gücü, kararlılığı ve iradesi karşısında ve milletimizin başörtüsü zulmüne karşı koyduğu tavır karşısında CHP ne yaptı? Sesini çıkaramaz hale geldi. Ama bazı vekilleri, bazı kişiler Danıştaya gidip bizim yönetmeliğin iptali için itirazda bulundular. Şu anda eğer üniversitelerde, yargıda, Meclis'te, kamuda başörtüsü hürriyeti varsa, herkes dilediği kıyafeti giyiyorsa, bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti sayesindedir. Eğer cumhurbaşkanımız olmasaydı, AK Parti olmasaydı şu anda ne Meclis'te başörtülü bir hanımefendi olurdu, ne üniversitelerde başörtülüler bugün okuyabilirdi, ne yargıda, ne de kamuda başörtülü bir vatan evladı çalışma fırsatı bulabilirdi. bunların hiçbiri olmazdı."

Bunların hepsini kendilerinin hayata geçirdiklerini ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip çıktığına işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte biz dedik de veyahut biz yaptık da. Yahu siz yaptıysanız 1990'lı yıllarda niye yapmadınız? O zaman iktidardınız. Niye 28 Şubat döneminde yapmadınız? O zaman iktidardınız. Niye 2008'de biz Anayasa'yı değiştirdiğimizde, Anayasa Mahkemesine gittiniz, 'devlet yıkılıyor' dediniz, 'rejim gidiyor' dediniz. Bunların hepsi 'laf ola, beri gele', milleti aldatmaya dönük şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir. Bu kadar öğrencinin, bu kadar ailenin geleceğini karartmıştır. O karanlığı aydınlığa çeviren AK Parti'dir. Ama şimdi başörtüsünü savunur hale gelmelerini önemsiyoruz. Çünkü AK Parti'nin değiştirme gücü var, daha önce ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi bugün başörtüsünü savunur hale geldiyse emin olun bu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesindedir. CHP'nin bu köhnemiş zihniyetini değiştirebildiğimiz için de biz kendimizi daha başarılı hissediyoruz."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER