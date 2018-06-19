Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir. Bu kadar öğrencinin, bu kadar ailenin geleceğini karartmıştır. O karanlığı aydınlığa çeviren AK Parti'dir." dedi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Bozdağ, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'üniversitelerdeki başörtüsü sorununu ben ortadan kaldırdım', dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Onu kargalara sormak lazım, herhalde epey gülüyordur kargalar." diye yanıt verdi.
Türkiye'deki başörtüsü zulmünün baş mimarının CHP zihniyeti ve bu zihniyete sahip olan siyasiler, yargı görevlileri ve üniversite görevlileri olduğunu herkesin bildiğini belirten Bozdağ, "Türkiye'deki başörtüsü zulmünü 28 Şubat'ta, ondan önceki dönemde körükleyen kimdi? 2007 yılında 'eşi başı örtülü birisi bu ülkede cumhurbaşkanı olmaz' diye bas bas bağıran kimdi? diye sordu.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları söyledi:
"Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıydı. Onlar engellemek için uğraştılar. 27 Nisan e-bildirisi, eşi başörtülü birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmesin diye verilmiş bir bildiridir ve biz onu yırtıp çöpe attık. Ama CHP biliyorsunuz o bildiriye büyük destek verdi. Hatırlarsanız 2008'de biz üniversitedeki başörtüsü sorununu çözmek için MHP ile bir anlaşma yaptık. Anayasa'nın 11. ve 42. maddelerini değiştirdik. Bunu Anayasa Mahkemesine götürüp, 'rejimin temellerini yok ediyorsunuz, laiklik ilkesini yok ediyorsunuz, hukuk devletini yok ediyorsunuz' deyip, Anayasa Mahkemesine iptal ettiren yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunları unutmadık, daha dün oldu."
"CHP NE YAPTI?"
Meclis'te başörtüsü sorununu çözdüklerinde, CHP'nin itiraz etme hakkı olduğu halde bunu yapmadığını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:
"Ama itiraz edecek gücü var mıydı? Yoktu. Dün her şeye itiraz etti, mahkeme mahkeme taşıdılar ama netice alamadılar. AK Parti'nin gücü, kararlılığı ve iradesi karşısında ve milletimizin başörtüsü zulmüne karşı koyduğu tavır karşısında CHP ne yaptı? Sesini çıkaramaz hale geldi. Ama bazı vekilleri, bazı kişiler Danıştaya gidip bizim yönetmeliğin iptali için itirazda bulundular. Şu anda eğer üniversitelerde, yargıda, Meclis'te, kamuda başörtüsü hürriyeti varsa, herkes dilediği kıyafeti giyiyorsa, bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti sayesindedir. Eğer cumhurbaşkanımız olmasaydı, AK Parti olmasaydı şu anda ne Meclis'te başörtülü bir hanımefendi olurdu, ne üniversitelerde başörtülüler bugün okuyabilirdi, ne yargıda, ne de kamuda başörtülü bir vatan evladı çalışma fırsatı bulabilirdi. bunların hiçbiri olmazdı."
Bunların hepsini kendilerinin hayata geçirdiklerini ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip çıktığına işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"İşte biz dedik de veyahut biz yaptık da. Yahu siz yaptıysanız 1990'lı yıllarda niye yapmadınız? O zaman iktidardınız. Niye 28 Şubat döneminde yapmadınız? O zaman iktidardınız. Niye 2008'de biz Anayasa'yı değiştirdiğimizde, Anayasa Mahkemesine gittiniz, 'devlet yıkılıyor' dediniz, 'rejim gidiyor' dediniz. Bunların hepsi 'laf ola, beri gele', milleti aldatmaya dönük şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir. Bu kadar öğrencinin, bu kadar ailenin geleceğini karartmıştır. O karanlığı aydınlığa çeviren AK Parti'dir. Ama şimdi başörtüsünü savunur hale gelmelerini önemsiyoruz. Çünkü AK Parti'nin değiştirme gücü var, daha önce ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi bugün başörtüsünü savunur hale geldiyse emin olun bu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesindedir. CHP'nin bu köhnemiş zihniyetini değiştirebildiğimiz için de biz kendimizi daha başarılı hissediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.