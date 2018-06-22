Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçime müdahale edileceği iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bozdağ, "Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir. Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez. Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir. Anadolu Ajansı, hiçbir haberinde seçimler için ve seçimler dışında Türkiye'yi ve Türk halkını yanıltmamıştır, dürüstçe görev yapmıştır." ifadelerini kullandı.