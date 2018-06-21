Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Muharrem İnce, zayıf Türkiye isteyenler, ekonomisi çökmüş Türkiye isteyenler, bölgesindeki siyasal hiçbir hesaba karışmayan, her denileni yapan Türkiye isteyenlerin tartışmasız adayıdır." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'ta Anadolu Ajansı (AA) bürosunu ziyaret eden Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupalı devletlerin Türkiye'deki bütün seçimlere müdahil olmaya çalıştıklarını belirten Bozdağ, bu seçimlerin sadece Türk halkının kendi cumhurbaşkanını, kendi parlamento üyelerini seçme seçimi olduğunu, başka ülkelerin cumhurbaşkanı seçimi olmadığını vurguladı.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ama buna rağmen Batı ülkeleri sanki Türkiye'nin seçimi değil de kendi ülkelerinin cumhurbaşkanı seçimi, parlamento seçimiymiş gibi Türkiye seçimlerini yakından takip ediyorlar. Hatta müdahale etmek için uğraşıyorlar. Almanya'da bizim seçim çalışması yapmamıza izin vermemeleri gibi, aksine diğer partilerin seçim çalışmasına izin vermesi hatta destek vermesi bunun göstergesidir. Eğer seçim sonucunda bir olumsuzluk olursa CHP'den çok İsrail sevinir, Almanya sevinir, Fransa sevinir. Türk halkından daha çok başkaları sevinir. Çünkü onlar Türkiye'nin güçlü olmasını, istikrarlı olmasını, kalkınmasını, dünyanın en büyük havaalanını yapmasını, hızlı trenlerle, üniversitelerle ülkesini donatmasını, yerli otomobil, yerli savunma sanayisini ayağa kaldırmasını, geliştirmesini ve Türkiye'nin etrafında örülmek istenen siyasal hesapları alt üst etmesini istemiyorlar. AK Parti, cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün hesapları ve oyunları bozuyor. Bu kadar saldırıya rağmen ekonomimiz de çok güçlü. Dışarıdan vuruyorlar yıkılmıyoruz, içeriden vuruyorlar yıkılmıyoruz. Darbe yaptırıyorlar yıkılmıyor Türkiye. Teröre destek verip terörü azdırıyorlar, yıkılmıyor Türkiye. Çünkü güçlü bir iktidar var; milletine, devletine sevdalı bir cumhurbaşkanı var. Kaptan sağlam."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "ABD'den telefon aldığına" ilişkin açıklamasını hatırlatan Bozağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilginin doğruluğunu teyit etmeden televizyonlarda bunu kullandı. Adamlar telefonla Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayını sevk ve idare etti. Ama bizim cumhurbaşkanımızı kullanamıyorlar. Büyükelçilerle toplantısında 'Cumhurbaşkanını yargılayacak mısınız' diye sordular, o da yargılayacağını söyledi. Nasıl yargılayacağını anlattı. Bu görüntüler televizyonlarda yayınlandıktan sonra da 'Ben böyle bir şey söylemedim' diyor. İncirlik'i kapatacağını söyledi, sonra bunu da inkar etti. Muharrem İnce, zayıf Türkiye isteyenler, ekonomisi çökmüş Türkiye isteyenler, bölgesindeki siyasal hiçbir hesaba karışmayan, her denileni yapan Türkiye isteyenlerin tartışmasız adayıdır. Konuşmaları, onların adayı olduğunu göstermektedir. Türk milleti Batılıların ya da başka ülkelerin adayını değil Türk milletinin kendi adayını seçecektir. Kendi evladı olan Erdoğan'ı seçecektir. İnce eleyip sık dokuyacak, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecektir."

CHP'lilerden HDP'ye oy vermelerinin istendiği yönündeki tartışmalara ilişkin soru üzerine Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanları dahil hepsi her defasında 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Hatta slogan atarken 'Biz Atatürk'ün askerleriyiz' diyorlar. Ama şu anda yaptıkları Atatürk'ün düşünceleriyle, idealleriyle uyuşuyor mu? Atatürk'ün izinden gidiyorlar mı? Eğer Atatürk hayatta olsaydı PKK'nın uzantısı HDP'nin milletvekili çıkarması için CHP yönetiminin bu çabasını, gayretini gördüğünde onlara 'Hadi oradan' der miydi demez miydi? 'Ne zamandan beri bölücülere CHP koltuk çıkıyor, destek oluyor' demez miydi? CHP'yi neden AK Parti'nin fazla milletvekili çıkarması rahatsız ediyor da HDP'nin vekil çıkarması rahatsız etmiyor? 'AK Parti kazanmasın PKK'nın uzantısı kazansın' diyorlar. Böylelikle PKK'ya dolaylı destek veriyorlar. Bu yaklaşımları ortaya koymalarının, Atatürk hesabını sorardı. Bunları CHP'ye yaklaştırmazdı. Atatürk bu ülkeye düşmanlık edenlere, bu milleti, bu devleti bölmeye çalışanların ve onlara destek verenlerin hiçbirini bu ülkede yaşatmazdı. CHP Atatürk'ün yolundan ayrılıp Apo'nun yoluna girme görüntüsü veriyor."