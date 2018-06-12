Hükûmet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Dışarıdaki ülkelerin, istihbarat örgütlerinin Türkiye’nin seçimlerine, içişlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, iftar sonrasında Memur-Sen Konfederasyonu Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuştu. Bozdağ, “Türkiye’yi beraber geleceğe taşıyacağız. Siyasi partiler beyannamelerini de açıkladılar. Onlar geleceğe dair, bugüne dair ne varsa söylediler. Takip ettiniz. Biz de takip ediyoruz. Bizim dışımızdaki partilerin geleceğe dair söyledikleri fazlaca bir şey yok. Gözlerini geriye dikmişler. Gerisin geriye nasıl gideriz, geriye nasıl döneriz. Eskiyi nasıl geriye getirebiliriz, ihya edebiliriz bütün dert onun peşinde. Parlamenter siteme geri döneceğiz, diyorlar. Türkiye’nin yatırımlarını durduracağız, diyorlar. Yapılan kazanımların bazılarını kaldıracağız, diyorlar. Tabii, eğitim camiasını ilgilendiren en önemli gelişme de burada 1+8+4 eğitim sistemine geçeceğiz. Yani kesintisiz 28 Şubat modeli eğitim anlayışını yeniden Türkiye’ye getireceğiz diyorlar. Meslek liselerinin orta kısmını kapatacağız. 16 yaşını doldurmayan vatan evlatlarının Kur’an kursu ve hafızlık eğitimi almasını engelleyeceğiz, diyorlar. Neyi vaat ediyorlar? 28 Şubat’ı vaat ediyorlar. Neyi vaat ediyorlar? Eski Türkiye’yi vaat ediyorlar. Bunların vaatleri hep böyle. Parlamenter sistem vaadi de öyle. Diğer maddeleri okuyun hepsinde aynı şeyi görürsünüz. İşte bu seçim eski Türkiye rüyasını görenlerle, eskileri hortlatmak isteyenlerle, gözünü geleceğe dikmiş olanların seçimidir. Biz gözümüzü geleceğe diktik" diye konuştu.
Türkiye’yi iyi yöneterek refahı artırdıklarını belirten Bozdağ, şunları söyledi:
“Ekonomiyi güçlendirdik. Bankalar uzun vadeli kredi verme yoluna gitti. Ve insanlar da uzun vadeli krediyi kullanmaya cesaret etti. 20 yıl vade ile kredi veriyor tahsil ederim diyor. Öbürü 20 yıl vade ile kredi alıyor öderim diyor. Ve önünü gören bir Türkiye var. Önünü gören Türkiye’de herkes ayağını yere sağlam basıyor ve doğru hedefine uygun bir şekilde yürümeye devam ediyor. Şimdi diyoruz ki, yeni hükümet sistemiyle Türkiye istikrarla, güçlü iktidarla yoluna devam ederse kazanmaya ve büyümeye devam edecektir. Türkiye’yi durdurmak isteyen güçlerin ana nedeni, ana sebebi Türkiye’nin bu büyümesidir, gelişmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olanlar onun şahsına karşı değiller. Onun şahsının yanında fikirlerine, dünya görüşüne ve Türkiye’yi büyütme konusundaki bu azmine ve çalışkanlığına karşılar. IMF’yi göndermiş, kimseden borç istemiyor, Suriye’ye, Irak’a askerî harekât yapıyor, darbe oluyor, hendek terörü oluyor. Onca mücadele, onca seçim oluyor. Türkiye’nin ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye güçlü yoluna devam ediyor, en fazla büyüyen ülke oluyor. Öyle bir ülkeyi istemiyorlar. İstiyorlar ki bizden borç dilensin. IMF’nin kapısına yeniden gelsin. Biz ne dersek sormadan evet desin, tamam desin, politikalarımızı revize edeceğiz desin. Tayyip Erdoğan gibi çıkıp da dünya 5’den büyüktür demesin, Kudüs Filistin’in başkentidir demesin ve bizim görüşümüze aykırı bir görüşü müdafaa etmesin Allah’ın izniyle biz milletimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Gene de devam edeceğiz."
“EMİN OLUN BERLİN DE AYNISINI İSTİYOR"
“Emin olun Berlin’de aynısını istiyor” ifadesini kullanan Bozdağ, “24 Haziran bu anlamda Cumhurbaşkanımızı siyaseten durdurmak isteyenlerle onu durdurmak istemeyenlerin arasındaki bir mücadeledir. Devam diyenlerle onun devam etmesini istemeyenler arasındaki bir mücadele. Devam etmesini istemeyenler zannetmeyin ki sadece CHP, diğer partiler. Emin olun Berlin de aynısını istiyor, Tel Aviv de aynısını istiyor, Paris de aynısını istiyor. Eğer ayın 24’ünde bir olumsuz sonuç çıkarsa Allah muhafaza bilin ki sevincin ve bayramın büyüğünü CHP değil, CHP’ye kuyruk olan Saadetliler değil, vallahi billahi Tel Aviv yapacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Merkel yapacaktır, Berlin yapacaktır. Bizim seçimlerimiz kendi seçimlerimiz. Cumhurbaşkanımızı, kendi parlamentomuzu seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Dışarıdaki ülkelerin, istihbarat örgütlerinin Türkiye’nin seçimlerine, içişlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Ben aziz milletimizin bu seçimde Türkiye’ye dair hesap yapanların hesaplarını bir kez daha bozacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.
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