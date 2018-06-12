Trabzon’da özel bir hastanede görev yapan doktor Tahsin Y., yaklaşık bir yıl önce ikinci evliliğini H.Y. ile yaptı. Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başlayan çift, boşanmaya karar verdi. İddiaya göre Tahsin Y., ayrı yaşadığı eşini takip etmeye başladı. Tahsin Y., Yomra’da sahildeki kayalıklara giden eşi ve 2 kız arkadaşının yanında gördüğü Ö.Y. adlı erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ö.Y. aracına binip gitti. Otomobiliyle Ö.Y.’yi takip eden doktor, hastane çalışanlarının da aralarında bulunduğu arkadaşlarından yardım istedi. Takip edilen Ö.Y., Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne giderek aracını park etti. Bu sırada iki araçla yanına gelen 6 kişi iddiaya göre Ö.Y.’ye silah gösterip tehdit etti. 6 kişinin kendisini silah zoruyla kaçırmak istediğini ve telefonuna el koyup fotoğraf ve görüntüsünü çekip paylaştığını söyleyen Ö.Y. şikâyetçi oldu.

İddiaları reddeden doktor Tahsin Y.’nin yanı sıra A.Ç. ve H.Ç. tutuklanırken, Ö.A., S.S. ve U.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklu 3 kişi de 4 gün sonra tahliye edildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, doktor Tahsin Y. ile A.Ç. ve H.Ç. hakkında “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından 4 yıldan 13.5 yıla kadar hapis istedi.

Diğer 3 kişi hakkında ise ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 6 şüpheli Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER