Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Posta'nın haberine göre, Onur Akay, "Bülent Hanım çok ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorları 1 ay sahne yasağı koydu ama bu sesinde olan bir sorundan dolayı değil. Zatürre teşhisi ve ağır bir soğuk algınlığı nedeni ile sesi kısılmış." dedi.

Onur Akay, Ersoy'un sağlık durumunun iyiye gittiğini kısa sürede taburcu olacağını da söyledi.

"HAPSE GİRSEM SEVGİM AZALMAZ"

Muhabirin Onur Akay'a, " Bülent Ersoy'la aranızda bir mahkeme vardı ne oldu acaba?" demesi üzerine ise Onur Akay, "Paylaştığım bir fotoğraf nedeni ile bana 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı ancak, ben onun yüzünden hapse bile girsem ona olan sevgim azalmaz." ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY, ONUR AKAY'A DAVA AÇMIŞTI



Bülent Ersoy, erkeklik dönemine ait fotoğrafları Facebook adresinden paylaştığı için Onur Akay'dan 50 bin TL tazminat istemiyle dava açmıştı. 22. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada dosya içeriğine girmeden görevsizlik kararı verdi.



Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’a 50 bin TL'lik tazminat davası açan Diva Bülent Ersoy’a, ilk duruşmada kötü haber geldi. Geçtiğimiz sene Ersoy’un erkeklik dönemine ait fotoğraflarını Facebook adresinden paylaşan Akay’a, 50 bin TL'lik tazminat davası açan Bülent Ersoy’un ilk duruşması, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.



Ersoy ve Akay’ın gelmediği duruşmaya, davacı Bülent Ersoy’un vekili Avukat Ahu Ülgen ve davalı Onur Akay’ın vekili Avukat Sibel Sevinç Deveci katıldı. Hakim, görevli mahkemenin Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğuna hükmetti ve dosya içeriğine girmedi. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra dosya Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sevk edilerek, orada yeniden görülmeye başlanacak.

BÜLENT ERSOY'A NE OLMUŞTU?

Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy 19 Ocak'ta konser vermişti. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Bülent Ersoy ayakta durmakta zorlanıyordu. Bülent Ersoy o gün şu açıklamayaı yapmıştı: ''Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur.''

19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanat ve müzik ilişkilerine aldığı müzik dersleri sayesinde adım attı. Küçük yaşlarından itibaren müzikle ilgilendiği için, İstanbul Konservatuvarında okumuştur. Fakat sadece 2 ay devam etmiştir.



Eğitimi boyunca Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi müzik üstadlarından özel dersler almış ve aldığı akademik terbiye ile tecrübelerini geliştirmeye fırsat bulmuştur. İlk sahnesini 1970 yılında Özlem Aile Gazinosu'nda aldı. Aynı zamanda Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasında birinci olmuş ve 1000 lira para ödülü almıştır.



Gazinoda 3 ay çalışarak 1971 yılında ilk 45'liği olan Lüzum Kalmadı Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı.



1989 yılında Adana'da bir konser esnasında seyircilerden gelen şarkı isteğini yerine getirmeyince kurşunlandı ve bir böbreğini kaybetti.



Yaklaşık 30 yıl olan sanat yaşamında birçok ilke imza atmış ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı salonlarda dev konserler vermiştir.



Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan ses testleri sonucunda "yüzde yüz kusursuz" bulundu ve 1997 yılında Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru olarak ödüllendirildi.

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