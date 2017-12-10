DHA'da yer alan habere göre sabaha karşı 05:00 sularında Sarıyıer'de bir lüks otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.



POLİS KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı.





Burak Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı iddiası





























Burak Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı iddiası

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. 'Ambulans ister misiniz?' diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnan'la, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnan'la birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü. Polis ekipleri, lüks aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

burak yılmaz

burak yılmaz kaza

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Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından lüks otomobil ile stattan ayrılan Burak'ın İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Bordo-mavili oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor'da bu akşam 18.00'de antrenman yapılacak ve Burak'ın da katılması bekleniyor.Fanatik'te yer alan habere göre Burak Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, yaptığı ilk açıklamada yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu belirtti. Tarhan, "Allah'a şükür Burak'ın durumu şu anda gayet iyi, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.