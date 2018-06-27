Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medya hesabından sadece Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olacağı olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da, 24 Haziran seçimleri sonrası yaptığı değerlendirme toplantısında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği Muharrem İnce ile şekillenecektir. Bizler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ama bu görevi de Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz" dedi.
CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, 24 Haziran seçimleri sonrasında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin genel başkan olması yolunda partinin olağanüstü genel kurula gitmesi gerektiğini savundu. Akbulut, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, sadece Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.
Akbulut açıklamasında, "Genel başkanımız ‘kendi içimizde değerlendirilir’ diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşü buradan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik. Yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz" denildi.
MANİSA'DAN DA TEPKİ
CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 24 Haziran seçimleri sonrası yaptığı değerlendirme toplantısında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği Muharrem İnce ile şekillenecektir. Bizler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ama bu görevi de Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz" dedi.
CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, seçimlerde Manisa genelinde 13 bin 500 oy kaybettiklerini belirterek genel merkezin seçimler öncesinde ön seçim yapmamasını eleştirdi. Balaban, "Manisa'da 2015'e göre 2,5 puanlık bir düşüşümüz var. 13 bin 500 oy kaybımız var. Biz bunun nedenlerini Cumartesi günü yapacağımız İl Danışma Kurulu Toplantısında ve İlçe Başkanları Toplantısında tartışacağız. Bizler Manisa olarak yine hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye ortalamasının 4 puan üstünde oy aldık. Tabii ki Manisa olarak biz bunu kendi il örgütü adına yeterli bulmuyoruz. Biz bu konuda daha önce de uyarılarımızı yapmıştık. Ön seçim olmayınca Cumhuriyet Halk Partisi hem Manisa'da hem Türkiye'de 1 puan, 2 puan, 3 puan değişik yerlerde değişik miktarda üzülerek belirtiyorum puan kaybetti. Eğer ön seçim olsaydı çok daha farklı bir tablo çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de ön seçimi içselleştirmiş, uygulamış tek partidir. Daha önce de söylemiştik, Genel Merkezin yaptığı milletvekili listesinde yanlışlar olduğunu, bu tür bir listeyle Manisa'da oylarımızı istediğimiz düzeyde artıramayacağımızı uyarmıştık. Bunların değerlendirmesini biz kendi içimizde bir kez daha yapacağız" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA "GÖREVİ DEVRET" ÇAĞRISI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi başarılı bulduklarını ve Kılıçdaroğlu'na görevi Muharrem İnce'ye devretmesi yönünde çağrıda bulunan CHP'li Balaban, "Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar bu seçimde istediğini elde edemese de bir Muharrem İnce gerçeği ortaya çıktı. Hem Manisa'da hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve örgütlerinde hem de Türkiye'de bu seçimin en başarılı isimlerinden birincisi Muharrem İnce'dir. Ben her zaman açık oldum. 3-4 Şubat'taki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş bir İl Başkanı olarak söylüyorum. Bundan sonra Muharrem İnce Türkiye'de umut olmaya devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği Muharrem İnce ile şekillenecektir. Muharrem İnce geleceğin cumhurbaşkanıdır. Geleceğin Türkiye'de siyasete ve yönetime damgasını vuracak kişisidir. Bizler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptı. Bu konuda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama bu görevi de Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz. Cumartesi günü ilçe başkanlarımızla toplantıdan sonra detaylı açıklamayı yapacağız" diye konuştu.
ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi tebrik eden CHP'li Balaban, "Yeniden seçilen Cumhurbaşkanımızdan Türkiye'yi kutuplaştırıcı değil kucaklaştırıcı bir siyaset bekliyoruz. Aynı zamanda AKP İl Başkanımızı tebrik ediyorum. AKP yöneticilerinden de Manisa'yı kucaklayıcı bir politika bekliyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili değerlendirmede bulunan Balaban, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokratik tepkiler, eylemler bu partinin doğasında vardır. Benim tüm üyelerden ricam hiçbir şekilde hakarete varmadan, saygısızlık yapmadan eleştirebilirler" şeklinde konuştu.
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