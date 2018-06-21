Cenazeye gidiyorlardı

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa'nın Dağ ilçesi Harmancık yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğunun Harmancık Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

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