Fatih Belediyesi, 120 yıldır Kapalıçarşı’dan ayrı düşen Çadırcılar Caddesi’ni, tarihine yakışır hale getirmek için harekete geçti. Belediyenin 14 Mayıs’ta yapımına onay verdiği, ‘Çadırcılar Caddesi Üst Örtü Kapama Yapım İşi’ ihalesinin 20 Haziran 2018 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Caddenin üstünü yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğünde cam alan ile kapatmayı öngören proje, ihale şartnamesine göre 6 ayda tamamlanacak.

CAMLA KAPLANACAK

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; çalışmalar bittiğinde, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine göre bir zamanlar Kapalıçarşı’nın bir parçası olan Çadırcılar Caddesi Kapalıçarşı’ya yakışır bir hal alacak. Cadde üstünün kapatılması durumunda esnaf hiçbir hava muhalefetinden etkilenmeden çalışmalarına devam edebilecek. Kapalıçarşı’nın Sahaflar girişinden başlayıp Bakırcılar Caddesi’ne kadar uzanan cadde, 1894 depreminden sonra yapılan ve 4 yıl süren tadilatlar sırasında çarşının dışında bırakılmıştı. Hava şartlarından korunmak amacıyla esnafın gelişigüzel yerleştirdiği brandalar nedeniyle çirkin bir görüntüye sahip olan caddeyi ihya edecek projenin ‘taşıyıcı sistem raporu’, Uludağ Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden Prof. Dr. Adem Doğangün ve İnşaat Mühendisi İsmet Toktaş tarafından incelendi. Söz konusu projenin uygulanmasında bir kusur bulunmadığı belirtilen raporda, özetle şu ifadeler yer aldı:

“Caddedeki yapılar, sürekli kullanıma rağmen ağır hasara uğramadan direnmiş. Üst kapama, yapının tarihi ve kültürel değerleri de gözetilerek, uygulanmasında herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılmayacağı görüşündeyiz.”

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