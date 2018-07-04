Çanakkale'de, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Firari 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem yapılanması'nın ortaya çıkarılmasına ve ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle yapılan 'ardışık arama'ların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan, 23'ü muvazzaf 26 askerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) çatı davasından ayrılıp ‘mütevelli heyet ve örgüt yönetmek’ suçundan yargılanan 2'si tutuklu 7 kişinin yargılanmasına Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Antalya'da tutuklu sanıklar Nuri A, Fedai İ, SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, geçtiğimiz hafta tahliye olan Memiş M, Halil Y, Yalçın K, Süleyman A. ve Mustafa İ. mahkeme salonunda hazır bulundu. Mütevelli heyeti ve yöneticileri olarak yargılanan ve tahliye olan 5 kişi hakkında mahkeme heyeti tekrar tutuklama kararı verdi.

Geçtiğimiz hafta tahliye olan Memiş M, Halil Y, Yalçın K, Süleyman A. ve Mustafa İ. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanıp cezaevine gönderildi.