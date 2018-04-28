Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı nefesleri kesti! 15:30'da başlayan 9 maçla birlikte Süper Lig'e yükselen iki takım da belli oldu! Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, puanını 66'ya yükselterek 1. Lig şampiyonu oldu. Karadeniz ekibine şampiyonluğu getiren golü Robin Yalçın kaydetti.

ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK SÖZLER!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, şampiyonluk sonrasında açıklamalar yaptı. Başkan Yardımcı, "Bu seneyi çok kibar, seviyeli sonuçlandırdık. Hedefe de ulaştık. Seneye sorumluluk artıyor, daha iyi işler yapmak lazım. Daha sağlam nasıl dururuz, onun hesabını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez de şampiyonluk sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Üzülmez, "Bu işin meyvesini almak bizi çok mutlu etti. Bu kentin, camianın yeri Süper Lig. Aslan gibi oyuncu grubum bunu hak etti." ifadelerini kullandı.>



Öte yandan MKE Ankaragücü de Manisaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Eskişehirspor'un Boluspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından MKE Ankaragücü de Rizespor'un ardından Süper Lig'e döndü.

SPOR TOTO 1. LİG'İN PUAN DURUMU