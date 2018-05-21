8’inci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci, 2 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek. Sınavla öğrenci alacak okullar için gerçekleşecek bu sınava sayılı günler kaldı. Öğrencilerden en sık gelen sorular ise “Sınavda stresimizi nasıl kontrol edebiliriz?” ve “Sınav stratejimiz ne olmalı?” oluyor. Biz de LGS’ye sayılı günler kala TEOG şampiyonlarından biri ile Mahir Gündoğdu ile buluştuk. Gazete Habertürk'ten Pervin Buldan'ın haberine göre; Türkiye’nin gündemine Çemiş- gezek’ten çıkan şampiyon olarak giren Mahir, şu anda Amerikan Robert Lisesi’nde yatılı ve tam burslu okuyor. 2016 yılında, sonuç- ları liseye geçişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları şampiyonlarından Mahir, hem sınav sürecinden geçmiş bir öğrenci olarak sorularımızı yanıtladı hem de LGS’ye girecek adaylara önerilerde bulundu. Sınav stresi nasıl kontrol altına alınır? Çözemediğiniz soruda ne yapmalısınız? Sınav molasında ne yapmamalısınız? Robert’te okumak neler kazandırdı? Yatılı okumak doğru bir karar mı? İşte Mahir’in bu sorulara yanıtları:
SINAV STRESİ NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?
“Herkes şu an çok ders çalışıyor. Ama aynı zamanda kendilerine de zaman ayırmalılar, sevdikleri aktiviteleri yapmalılar. Spor yapıp bilgisayar oyunları oynayabilir, kitap okuyabilirler. Ben spor yapmayı daha çok severdim. Bol bol ders çalıştıktan sonra spor yapıp video oyunları oynardım. Adayların da kendilerine zaman ayırıp sevdikleri aktiviteleri yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Kendilerine daha çok zaman ayırmaları gerekiyor. Arkadaşlarla konuşmak da rahatlatabilir, benim için de öyleydi, buluşur değişik aktiviteler yapardık, gezerdik. Ben de sınavda heyecanlıydım ama benim çevremde daha fazla heyecan yapanları gördüm ve heyecanın çok da iyi bir şey olmadığını anladım. Heyecan yapmak sınav esnasında çok kötü bir şey. Arkadaşlara bu sınavın hayatımız anlamına gelmediğini hatırlatmak isterim. Sınava bakış açıları şu olmalı: Sınavda başarılı olsan da olmasan da bir şeyler kazanacaksın. Sınav sonucu bizi değiştiremez. Ben sınava bu düşünceyle girmiştim, bu sınavın sonucu kötü olsa da ben yine Mahir olacaktım. Ailem beni olduğum gibi kabul edecekti. Bu düşünce rahatlatıyor.
‘BİZ BOŞ TABAKLA GELİYORUZ’
Robert’e geldiğim için hiç pişman olmadım. Çünkü sadece ders odaklı bir okul değil aynı zamanda değişik aktiviteleri, kulüpleri var. Bu da öğrencilere çok şey katıyor. Biz boş bir tabakla geliyoruz, burada onu doldurmak için en iyi mönü sunuluyor. O tabağı nasıl dolduracağınız sizin elinizde.
‘YATILI OKUMAK ERKEN OLGUNLAŞTIRIYOR’
Yatılı okumanın dezavantajları geçtiğimiz yıl daha çoktu çünkü ilk kez ailemden ayrı- lıp yeni bir ortama girmiştim, gerçekten zorlayıcı olmuştu. Ama bu yıl avantajlarını daha iyi anlamaya başladım. Çünkü kampustayız ve kendi sorumluluklarımızı kendimiz üstleniyoruz, ben bunun bizi geleceğe daha iyi hazırladığını, erken olgunlaştırdığını düşünüyorum. Okulun kampusunda spor, müzik gibi aktiviteler için çok iyi imkânları var ve yatılı öğrencilerin bunları daha çok kullanma imkânı oluyor. Gündüzcü arkadaşlarımın çoğu İstanbul’un okula uzak bölgelerinden geliyor ve eve gitmek günlerinin yarısını alabiliyor.”
‘TEST ÇÖZMEYE DEVAM EDİN’
“Sınava girecek arkadaş- lara bol bol kitap okumalarını öneririm. Aynı zamanda yoğun bir tempoya da girecekler. Bol bol test çözmeye devam etmeliler ama aynı zamanda bu yoğunluğu sevdikleri aktiviteleri yaparak dengeleyebilirler. Kendilerine vakit ayırmalı stresin azalmasını sağlar. Stres, sınav esnasında gerçekten çok önemli. Bütün bildiklerinizi alıp götü- rebiliyor sınav sırasında. Hem kendilerine hem derslere vakit ayırmalı, bunu dengede tutmalılar. Şu kalan kısa zaman içinde de eksiklerini tamamlayıp, geçmiş yılların sorularına bakıp hatalarını düzeltebilirler.”
‘MOLADA SORULARI TARTIŞMAYIN’
“Mola süresince sınav esnasında yapamadıkları, kafalarını karıştıran soruları tartışmasınlar. Bu sorulara herkes farklı cevaplar vermiş olabilir. Bunları tartışmak ekstra heyecana neden olabilir. Sınavı konuşmamak, kritik yapmamak gerek. Sınav sorularını tartışmak yerine sınavdan sonra ne yapacakları gibi daha rahatlatıcı konuları konuşmalarını öneririm. Molada sınav hakkında konuşmak heyecanı daha da artırır.”
‘BİR SORUYA FAZLA TAKILMAYIN’
“Sınavda belirli bir süre var ve soruları çözerken bir soruya takılıp kalmamak önemli. Takıldığınız soru sürenin çoğunu alıp götürebilir. Bana göre, öğretmenlerin de söylediği gibi, bir soruya çok fazla takılmayıp, o soruyu boş bırakıp, diğer soruları çözdükten sonra geri dönmek. Heyecandan da yapamamış olabilirsiniz. Tekrar bakınca çözülebileceğini düşünüyorum.”
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