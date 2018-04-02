Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Roma, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in bu mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco, çarşamba günü oynanacak Barcelona mücadelesi öncesinde Radja Nainggolan ve Lorenzo Pellegrini'nin iyileştiklerini, Cengiz'in ise forma giyemeyeceğini açıkladı.

Cengiz, 31 Mart Cumartesi günü Serie A'da oynanan Bologna maçında da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Roma'nın Barcelona maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİ: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski

SAVUNMA: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas

ORTA SAHA: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson

FORVET: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregorie Defrel, Stephan El Shaarawy