CHP, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) sundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. Sıra adayı oldu. Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 1. Sıradan aday gösterildi. Abdullatif Şener de Konya 1. Sıra adayı oldu. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. Bölge'dan aday gösterildi.
Dün gece ortaya çıkan listede yer almadığı belirtilen Ali Şeker, 24 Haziran için İstanbul 2.Bölge 8.sıradan aday gösterildi.
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan dünkü listede İstanbul’dan aday gösterilirken, bugün değişiklik yapılarak yeniden İzmir 1. bölgeden liste başı olarak aday yapıldı.
KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.
İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi.
CHP'nin milletvekili aday listesi şöyle:
Adana CHP Milletvekili AdaylarıAdıyaman CHP Milletvekili Adayları
AYHAN BARUT
ORHAN SÜMER
MÜZEYYEN ŞEVKİN
BURHANETTİN BULUT
RIZA METE
OYA TEKİN
OSMAN BERKE DUVAN
ERTAN KARAOĞLU
MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
BÜLENT ÖĞRÜ
BÜLENT MARAKLI
BERFU SALICI YAKIT
SIDIKA HALICIOĞLU
ONUR AKPINAR
ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
ABDURRAHMAN TUTDERE
MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
MAHMUT NEDİM EVLİ
SONGÜL VARKİ YILDIRIM
MÜSLÜM ASLANOĞLUAfyonkarahisar CHP Milletvekili Adayları
BURCU KÖKSAL
AHMET HAKAN UYAN
İSMAHAN NERGİZ
RAMAZAN AKGÖZ
ERTUĞRUL YILMAZ
HATİCE GÖKOĞLUAğrı CHP Milletvekili Adayları
KEMALETTİN KOÇAK
MUHAMMED ASLAN
MEHMET SIDDIK YEL
MURAT YILDIRIMAksaray CHP Milletvekili Adayları
ALİ ABBAS ERTÜRK
RAMAZAN FİDAN
PELİNSU YILDIRIM
ALİ EŞMEKAYAAmasya CHP Milletvekili Adayları
MUSTAFA TUNCER
MEHMET GÖL
HÜSEYİN ACARAnkara 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
TEKİN BİNGÖL
LEVENT GÖK
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
BÜLENT KUŞOĞLU
GAMZE TAŞCIER
EKREM KEREM OKTAY
MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
ALİ HİKMET AKILLI
AYLİN YAMAN
UMUT ERARSLAN
KAMER GÖZAÇIK ŞEN
CANSEL GÜVENAnkara 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
MURAT EMİR
YILDIRIM KAYA
SEMRA DİNÇER
KENAN NUHUT
MURAT KAVUNCU
BEKİR SAMİ DOĞAN
ALİBEY YÜKSEL
DENİZ ÇAKIR
MUSTAFA NADİR ER
SUNA KERİMOĞLU
BARIŞ CAN SARAÇOĞLUAnkara 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
AHMET HALUK KOÇ
NİHAT YEŞİL
SERVET ÜNSAL
ALİ BAŞKARAAĞAÇ
AHMET ERSEN ÖZSOY
AHMET MEŞE
UMUT AKDOĞAN
BATTAL YILDIZ
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
TEMEL BORGA BUDAK
İLKE ÇAKAR
BİLAL YILMAZAntalya CHP Milletvekili Adayları
DENİZ BAYKAL
ÇETİN OSMAN BUDAK
RAFET ZEYBEK
AYDIN ÖZER
CAVİT ARI
FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
SEVGİ DOĞAN
NUSRET BAYAR
ŞENGÜL YEŞİLDAL
VAHAP TUNCER
KEMAL BİLAL ÖNER
ALİ TAKAVUT
SİBEL GEZEN
NAZMİ GÜNDÜZ
ÖZLEM ŞAHİN
İSMAİL HAKKI GÜLArdahan CHP Milletvekili Adayları
ÖZTÜRK YILMAZ
YUNUS DÜNDARArtvin CHP Milletvekili Adayları
UĞUR BAYRAKTUTAN
YALÇIN EMİRALİOĞLUAydın CHP Milletvekili Adayları
BÜLENT TEZCAN
HÜSEYİN YILDIZ
SÜLEYMAN BÜLBÜL
MUSTAFA İBERYA ARIKAN
ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
KAAN ERÇETİN
KEMAL GÜNERİ
FULYA ÜSTÜNDAĞBalıkesir CHP Milletvekili Adayları
AHMET AKIN
FİKRET ŞAHİN
ENSAR AYTEKİN
İRFAN BARIŞ
SEVAL BOZKURT
ENDER BİÇKİ
NEŞE ZENGİN
BERRİN GENÇOĞLU
OĞULCAN KOÇAKBartın CHP Milletvekili Adayları
AYSU BANKOĞLU
FAHRİ ÖZSOYBatman CHP Milletvekili Adayları
AYHAN IŞIK
KAYAHAN KIRMIZITAŞ
NİHAT DEMİR
BÜNYAMİN NAYMAN
HAMİT KESKİNBayburt CHP Milletvekili Adayları
İKBAL OKURBilecik CHP Milletvekili Adayları
YAŞAR TÜZÜN
FAİK AKARKARASUBingöl CHP Milletvekili Adayları
VAHDETTİN UZUNYAYLA
MEHMET EVRAN
ÇETİN SAĞSÖZBitlis CHP Milletvekili Adayları
SIDDIK GÖZEGER
SÜLEYMAN BAŞTÜRK
TUFAN SUBAŞIBolu CHP Milletvekili Adayları
TANJU ÖZCAN
ÖZER ÖZCAN
HÜSEYİN CAHİT ÇINGIBurdur CHP Milletvekili Adayları
MEHMET GÖKER
RECEP MUTLUCAN
OSMAN GÖKBursa 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
LALE KARABIYIK
ERKAN AYDIN
NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
KAYIHAN PALA
ÖZGÜR ERDURSUN
GÜRKAN ESEN
DENİZ BAYKAL
SERKAN ÖZTÜRK
İBRAHİM MART
AYTAÇ ŞAHİNBursa 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
ORHAN SARIBAL
YÜKSEL ÖZKAN
MUSTAFA ŞENYURT
ERKAN DÖNMEZ
SÜLEYMAN AYYILMAZ
ŞAHİN SEVİNÇ
MERAL ALTUNTAŞ
KEMAL ATAN
BARAN GÜNEŞ
HÜLYA DİNKÇanakkale CHP Milletvekili Adayları
MUHARREM ERKEK
ÖZGÜR CEYLAN
METİN ÜMİT URAL
SONGÜL ŞENTÜRKLÜÇankırı CHP Milletvekili Adayları
MURAT BERAT ATALAY
İBRAHİM GÖNÜLTAŞÇorum CHP Milletvekili Adayları
TUFAN KÖSE
BURÇİN SOLMAZ POLAT
GÜRSEL YILDIRIM
MEHMET TAHTASIZDenizli CHP Milletvekili Adayları
GÜLİZAR BİÇER KARACA
KAZIM ARSLAN
HAŞİM TEOMAN SANCAR
ÜNAL KARAOSMANOĞLU
ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
İLHAN ÖZCAN
ŞENİZ DOĞAN
BİLGEHAN BURGULDiyarbakır CHP Milletvekili Adayları
MAHMUT AZİZ USAL
TURGUT KILIÇ
MEHMET ŞERİF DOĞRU
AHMET ÖZGÜVERCİN
BERİVAN ALABALIK
HEBUN KAPLAN
DENİZCAN EŞİYOK
EMRAH ANLI
GÜLAY EMRE
UMUT YETİŞSİN
ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
BEHİYE KÜDENDüzce CHP Milletvekili Adayları
ZAFER TEBER
İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
HASAN SERVET ÖKTEMEdirne CHP Milletvekili Adayları
OKAN GAYTANCIOĞLU
EDİZ ÜN
YAKUP ATALAY
ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİElazığ CHP Milletvekili Adayları
GÜRSEL EROL
EMRAH ÖZDEN
AYTEN ÇEKİL
NAZMİ GÜRBÜZ
MESUT BASKANErzincan CHP Milletvekili Adayları
AYHAN DOĞAN
TUĞRUL YILDIRIMErzurum CHP Milletvekili Adayları
NACİ TURAN
NAMİYE SINIRKAYA
GENÇAY UĞRAŞ
SERHAT CAN EŞ
TACETTİN KIZILOĞLU
YUNUS POLATEskişehir CHP Milletvekili Adayları
UTKU ÇAKIRÖZER
JALE NUR SÜLLÜ
NURAY AKÇASOY
MEHMET ENGİN ÇAKMAK
SİNAN ÖZKAR
SİBEL YEŞİLDAL
METİN TOMSUKGaziantep CHP Milletvekili Adayları
BAYRAM YILMAZKAYA
İRFAN KAPLAN
HÜSEYİN YALÇIN
ÖZGÜR YILMAZ
HASAN ÖZTÜRKMEN
HÜSEYİN CAHİT KARGINER
NACİ KILIÇ
ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
NESRİN TUNCEL
SELİM KARAHAN
ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
NERİN TÜRKMEN
YILMAZ DEMİRDELEN
MEHMET TURAN GÜNDOĞDUGiresun CHP Milletvekili Adayları
NECATİ TIĞLI
REŞAT NURİ ÖZDEMİR
İBRAHİM AKGÜN
SUAT ÖNDAŞGümüşhane CHP Milletvekili Adayları
MAHİR CAN
RAMAZAN AYASHakkari CHP Milletvekili Adayları
NAZIM DEMİR
ERŞAT İNAN
NAZMİ KIZILBANHatay CHP Milletvekili Adayları
MEHMET GÜZELMANSUR
SUZAN ŞAHİN
SERKAN TOPAL
İSMET TOKDEMİR
MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
HASAN RAMİZ PARLAR
NERMİN YILDIRIM KARA
GÖKHAN ÖZER
BİLGEN DUMAN
HAMİDE VURAL
DÖNDÜ DİLAN KARTALIğdır CHP Milletvekili Adayları
METİN OVA
İDRİS AKTAŞIsparta CHP Milletvekili Adayları
MUSTAFA CEYHAN
İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
ZAFER SAĞLAM
EYUP ERSOYİstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
ONURSAL ADIGÜZEL
FETHİ AÇIKEL
GÜRSEL TEKİN
İLHAN KESİCİ
OĞUZ KAAN SALICI
MAHMUT TANAL
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
HÜSEYİN EMRE BAĞCE
MUSTAFA OKTAY AKSU
HASAN UZUNYAYLA
MUSTAFA ÖZTAŞKIN
TAHSİN USTA
HÜSEYİN SAĞ
BERİL ÖNER
YÜKSEL TAŞKIN
HASAN BASRİ ÖZBEK
DENİZ DOĞAN GÜNAY
ERTAN AKSOY
NURAY ÇEPNİ
DUYGU ÇELİK
ARZU ÖZALP
PINAR UZUN
TUBA TORUN
ALİ RIZA YILDIRIM
YÜCEL OTO
MURAT CİRAV
MELİS TİMUR
EMRE AKKUŞ
ÇETİN DÜZCE
AYLİN SARITAŞ
GAZİ KARAKURT
TİMUÇİN GÜLTEKİNİstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
KADRİ ENİS BERBEROĞLU
AYKUT ERDOĞDU
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
ALİ ŞEKER
DERYA ŞENTÜRK
MEHMET DİRİBAŞ
MERSİN BALKAN
BAHATTİN TURNALI
FERHAT EPÖZDEMİR
İSMAİL YÜKSEL
ADNAN AYBER
BURAK KAAN YILMAZSOY
CANAN SEZENLER
HACER FOGGO
GÜVEN KARATAŞ
YUSUF KENAN KOLAT
VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
CEM CENGİZ YILMAZ
ECE BATUMLU TALAS
PELİN YURDAKUL
ŞEYMA DUMRUL
YUSUF ERGÜVEN
ÖZGÜR DÜZGÜN
DENİZ KAYAİstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
MEHMET BEKAROĞLU
ZEYNEL EMRE
SİBEL ÖZDEMİR
ÖZGÜR KARABAT
TURAN AYDOĞAN
EMİNE GÜLİZAR EMECAN
NAZIR CİHANGİ İSLAM
TURAN HANÇERLİ
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
ALİ ULVİ GÖKBULAK
MEHMET SAİT YÜCEL
ALİ MUHİTTİN TIĞLI
SİNAN KARAHAN
SİNAN KARACA ÖZTÜRK
MAHFUZ YETÜT
ŞAHANIM METER
IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
YAĞMUR GEYGEL
ENGİN ERTAÇ
CEMİL CAN DİNÇ
AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
SEDA ÖNDER
BEKTAŞ DAVUTOĞLU
ARZU ATTEPE
HÜSEYİN DURAN
ERDAL SARIKAYA
ELİF KESKİNEL ÜLKER
ALİ OSMAN ÖZDİLEK
KEMAL ÖZKİRAZ
İLYAS DUMAN
OSMAN TELLİOĞLU
ŞEBNEM NUR ÇALIŞKANİzmir 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
AHMET TUNCAY ÖZKAN
MURAT BAKAN
ÖZCAN PURÇU
KANİ BEKO
MEHMET ALİ ÇELEBİ
TACETTİN BAYIR
EDNAN ARSLAN
SEFER İPEKLİ
KAZIM UMDULAR
NİLAY KÖKKILINÇ
EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
ŞENER AKDEMİRİzmir 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
KEMAL KILIÇDAROĞLU
SELİN SAYEK BÖKE
KAMİL OKYAY SINDIR
ATİLA SERTEL
SEVDA ERDAN KILIÇ
MAHİR POLAT
BEDRİ SERTER
İDRİS YAVUZYILMAZ
ALİ ENGİN
SALİH ÖZÇİFÇİ
MEHMET BİRLİK
ONUR KADİR ERYÜCE
HATİCE ZEYBEK
EBRU OKAYKahramanmaraş CHP Milletvekili Adayları
ALİ ÖZTUNÇ
SELİM SÜMEN
MEHMET ÇARMAN
FAİK KILINÇ
ONUR GÜRBÜZ
AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
UĞUR ŞEVRAN
AZİZE ÇUHADARKarabük CHP Milletvekili Adayları
HÜSEYİN AVNİ AKSOY
SEDAT KARAOĞLU
GÜLSÜN BENİÇKaraman CHP Milletvekili Adayları
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
HAKAN GÜRSEL AKBULUT
YUSUF BAŞTUĞKars CHP Milletvekili Adayları
FATİH KAMİL ERKOÇ
HATİCE GÜVENSOY
AYSEL SADAK İLTAŞKastamonu CHP Milletvekili Adayları
HASAN BALTACI
AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
DEVRİM EZGİ ÖZALPKayseri CHP Milletvekili Adayları
ÇETİN ARIK
AHMET YILDIZ
AŞKIN GENÇ
İBRAHİM KAAN
MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
GONCA YELDA ORHAN
RECEP BULUT
METİN KANTARCI
KADİM ŞAHİN
NİZAMETTİN TEMELKırıkkale CHP Milletvekili Adayları
AHMET ÖNAL
GÜLLÜ AYKUT
ÜMİT COŞGUNKırklareli CHP Milletvekili Adayları
TÜRABİ KAYAN
VECDİ GÜNDOĞDU
İNCİ TUNÇKırşehir CHP Milletvekili Adayları
METİN İLHAN
ÇAĞDAŞ GÖKALPKilis CHP Milletvekili Adayları
ALİ TUNA
MEHMET ALİ AĞCABAYKocaeli CHP Milletvekili Adayları
FATMA KAPLAN HÜRRİYET
HAYDAR AKAR
TAHSİN TARHAN
MÜHİP KANKO
OSMAN ANIL ACURMAN
EBRU KÜÇÜKAYDIN
YEŞİM AKPINAR
ORKUN UTKUBAŞ
İSMAİL DEMİR
MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
SEZER NİLGÜN AYDIN
TUĞMAN KAYALI
ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZKonya CHP Milletvekili Adayları
ABDULLATİF ŞENER
ABDÜLKADİR KARADUMAN
HASAN SARIMEHMETOĞLU
SAİM SEZEN
NİHAL EKEN
ALİ SAYAR
İSMAİL ÜNSAL
ORHAN KAYA
NAZİFE DEMİRHAN
MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
SEFER İPEK
HİKMET BALCI
ŞENİZ KURTULUŞ
MEHMET YURTSEVEN
HASAN PEKTEKİNKütahya CHP Milletvekili Adayları
ALİ FAZIL KASAP
ŞEREF HAN
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
MEHMET AYDIN UZUN
RIDVAN ÇAKIRMalatya CHP Milletvekili Adayları
VELİ AĞBABA
HULİSİ PORGALI
SONER GÖKÇE
BERNA KARADAŞ
EMİN DÖNMEZ
MAHMUT AKBIYIKManisa CHP Milletvekili Adayları
ÖZGÜR ÖZEL
AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
BEKİR BAŞEVİRGEN
SABRİ TEMEL
ABDULLAH SAKA
HAYRİYE HACET
SANİYE AĞGÜL
ÇETİN KURTULUŞ
NURİTTİN DİNGAZ
LALE ERDOĞAN TUNÇERMardin CHP Milletvekili Adayları
MAHMUT DUYAN
ERKAN MEHMETOĞLU
ABDULVAHAP AY
ABDULKADİR TURAN
AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
ENGİN ORALMersin CHP Milletvekili Adayları
CENGİZ GÖKÇEL
ALPAY ANTMEN
ALİ MAHİR BAŞARIR
NEVİN ZAİMOĞLU
MEHMET SAYDAM
CAVİDAN DEMİRAĞ
SEYİT ÖZANANAR
ALPER TURNA
ALPTEKİN ESER
DİLARA ÖZKINA
KENAN HAZAR
HİDAYET OĞUZ
SİBEL GAZİ TABELMuğla CHP Milletvekili Adayları
MÜRSEL ALBAN
SUAT ÖZCAN
BURAK ERBAY
SÜLEYMAN GİRGİN
İBRAHİM ERTÜRK
EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
YAMAÇ KAYAMuş CHP Milletvekili Adayları
YILMAZ ÇETİNKAYA
YILDIRIM PAÇAL
CEMAL KOÇHAN
NUR MUHAMMED KARAHANNevşehir CHP Milletvekili Adayları
FARUK SARIASLAN
FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
MEHMET BİLGİNNiğde CHP Milletvekili Adayları
ÖMER FETHİ GÜRER
AHMET OĞUZ ÖZMEN
NAGİHAN ESKİOĞLUOrdu CHP Milletvekili Adayları
SEYİT TORUN
MUSTAFA ADIGÜZEL
ONUR ÇAM
SEBANUR ÖZDEMİR
SAİT KAPICIOĞLU
NAZIM YİĞİT GÜNAYOsmaniye CHP Milletvekili Adayları
BAHA ÜNLÜ
MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
İRFAN ERDEM
HAKKI SAYMAN SAYGILIRize CHP Milletvekili Adayları
REMZİ KAZMAZ
AYSEL TAŞKIN
KEMAL ÖZGÜR KAHRAMANSakarya CHP Milletvekili Adayları
ENGİN ÖZKOÇ
MEHMET SELÇUK
ELİF YAR
REFİK KARAKAŞ
MEHMET DERYA BAĞDAT
AYTÜL UŞAKLIGİL
GÖZDE NUR YILDIZSamsun CHP Milletvekili Adayları
KEMAL ZEYBEK
NESLİHAN HANCIOĞLU
HÜSEYİN ŞAHİN
MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
MEHMET ÖZDAĞ
ARZU SABUNCU
MURAT ÇAN
YILMAZ KARAGÖZ
IŞIK ÖZKEFELİSiirt CHP Milletvekili Adayları
CAHFER SAKLAN
HİKMET AKAR
HASAN ALPSinop CHP Milletvekili Adayları
BARIŞ KARADENİZ
ERDİNÇ ŞİMŞEKSivas CHP Milletvekili Adayları
ULAŞ KARASU
SİNAN ÖZTÜRK
MALİKE EJDER YOLVEREN
ALİ BALTA
HASAN KILIÇŞanlıurfa CHP Milletvekili Adayları
AZİZ AYDINLIK
FETHİ YAMAÇ
CEM KARAKEÇİLİ
UĞUR MİZAN
BAKIR AYDOĞDU
HALAF AYYILDIZ
MAHMUT YAZAR
AHMET MÜSRİ
FARUK AKAN
SONGÜL ARSLAN
MUSTAFA EREN
AKİLE YEKTAŞ
İBRAHİM HALİL YARIŞ
KEMAL EŞSİZŞırnak CHP Milletvekili Adayları
SABRİ KUYTAN
ABDULKERİM VARLI
GÜNDÜZ ÖKTEN
OSMAN YERENTekirdağ CHP Milletvekili Adayları
FAİK ÖZTRAK
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
CANDAN YÜCEER
EMRE KÖPRÜLÜ
ADEM DALGIÇ
İSMAİL DOĞAROĞLU
GÜLFER ÜMİTTokat CHP Milletvekili Adayları
KADİM DURMAZ
HASAN EFE UYAR
ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
DURAN BELENE
GÜLPERİ COŞARTrabzon CHP Milletvekili Adayları
AHMET KAYA
ABDÜL KADİR ÇELEBİ
HİKMET NURİ AYDIN
FERDA KUDUNOĞLU
İSMAİL KAYNAR
MERTCAN FEROTunceli CHP Milletvekili Adayları
POLAT ŞAROĞLU
MESUT COŞKUNUşak CHP Milletvekili Adayları
ÖZKAN YALIM
İSMET AKIN
ALİ KARAOBAVan CHP Milletvekili Adayları
MEHMET KURUKCU
FAHREDDİN ÇUYRAK
HALUK TERZİOĞLU
ŞANEL GÜLOĞLU
ERKAN KAÇMAZ
NEVZAT KOÇ
NERİMAN KARTAL
ŞAHİN ÖZTEKİNYalova CHP Milletvekili Adayları
ÖZCAN ÖZEL
ERTAN ŞENER
MEHMET GÜRELYozgat CHP Milletvekili Adayları
ALİ KEVEN
NADİR ÜNAL
RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
ŞAHİN BOZDEMİRZonguldak CHP Milletvekili Adayları
ÜNAL DEMİRTAŞ
DENİZ YAVUZYILMAZ
UMUT BAŞOĞLU
MERVE KIR
ÇİĞDEM ŞEKERCİ
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