CHP, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. Sıra adayı oldu. Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 1. Sıradan aday gösterildi. Abdullatif Şener de Konya 1. Sıra adayı oldu. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. Bölge'dan aday gösterildi.

Dün gece ortaya çıkan listede yer almadığı belirtilen Ali Şeker, 24 Haziran için İstanbul 2.Bölge 8.sıradan aday gösterildi.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan dünkü listede İstanbul’dan aday gösterilirken, bugün değişiklik yapılarak yeniden İzmir 1. bölgeden liste başı olarak aday yapıldı.

KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi.

CHP'nin milletvekili aday listesi şöyle:

Adana CHP Milletvekili Adayları



AYHAN BARUT

ORHAN SÜMER

MÜZEYYEN ŞEVKİN

BURHANETTİN BULUT

RIZA METE

OYA TEKİN

OSMAN BERKE DUVAN

ERTAN KARAOĞLU

MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

BÜLENT ÖĞRÜ

BÜLENT MARAKLI

BERFU SALICI YAKIT

SIDIKA HALICIOĞLU

ONUR AKPINAR

ÖZGÜR ULAŞ ILGIN





ABDURRAHMAN TUTDEREMUSTAFA HAKKAN KILINÇMAHMUT NEDİM EVLİSONGÜL VARKİ YILDIRIMMÜSLÜM ASLANOĞLUBURCU KÖKSALAHMET HAKAN UYANİSMAHAN NERGİZRAMAZAN AKGÖZERTUĞRUL YILMAZHATİCE GÖKOĞLUKEMALETTİN KOÇAKMUHAMMED ASLANMEHMET SIDDIK YELMURAT YILDIRIMALİ ABBAS ERTÜRKRAMAZAN FİDANPELİNSU YILDIRIMALİ EŞMEKAYAMUSTAFA TUNCERMEHMET GÖLHÜSEYİN ACARTEKİN BİNGÖLLEVENT GÖKALİ HAYDAR HAKVERDİBÜLENT KUŞOĞLUGAMZE TAŞCIEREKREM KEREM OKTAYMEHMET HADİMİ YAKUPOĞLUHÜSEYİN TARIK ŞENGÜLALİ HİKMET AKILLIAYLİN YAMANUMUT ERARSLANKAMER GÖZAÇIK ŞENCANSEL GÜVENMURAT EMİRYILDIRIM KAYASEMRA DİNÇERKENAN NUHUTMURAT KAVUNCUBEKİR SAMİ DOĞANALİBEY YÜKSELDENİZ ÇAKIRMUSTAFA NADİR ERSUNA KERİMOĞLUBARIŞ CAN SARAÇOĞLUAHMET HALUK KOÇNİHAT YEŞİLSERVET ÜNSALALİ BAŞKARAAĞAÇAHMET ERSEN ÖZSOYAHMET MEŞEUMUT AKDOĞANBATTAL YILDIZGÜLŞAH DENİZ ATALARTEMEL BORGA BUDAKİLKE ÇAKARBİLAL YILMAZDENİZ BAYKALÇETİN OSMAN BUDAKRAFET ZEYBEKAYDIN ÖZERCAVİT ARIFİGEN ALBUGA ÇALIKUŞUSEVGİ DOĞANNUSRET BAYARŞENGÜL YEŞİLDALVAHAP TUNCERKEMAL BİLAL ÖNERALİ TAKAVUTSİBEL GEZENNAZMİ GÜNDÜZÖZLEM ŞAHİNİSMAİL HAKKI GÜLÖZTÜRK YILMAZYUNUS DÜNDARUĞUR BAYRAKTUTANYALÇIN EMİRALİOĞLUBÜLENT TEZCANHÜSEYİN YILDIZSÜLEYMAN BÜLBÜLMUSTAFA İBERYA ARIKANÖZLEM BURCU UĞAN SEVİMKAAN ERÇETİNKEMAL GÜNERİFULYA ÜSTÜNDAĞAHMET AKINFİKRET ŞAHİNENSAR AYTEKİNİRFAN BARIŞSEVAL BOZKURTENDER BİÇKİNEŞE ZENGİNBERRİN GENÇOĞLUOĞULCAN KOÇAKAYSU BANKOĞLUFAHRİ ÖZSOYAYHAN IŞIKKAYAHAN KIRMIZITAŞNİHAT DEMİRBÜNYAMİN NAYMANHAMİT KESKİNİKBAL OKURYAŞAR TÜZÜNFAİK AKARKARASUVAHDETTİN UZUNYAYLAMEHMET EVRANÇETİN SAĞSÖZSIDDIK GÖZEGERSÜLEYMAN BAŞTÜRKTUFAN SUBAŞITANJU ÖZCANÖZER ÖZCANHÜSEYİN CAHİT ÇINGIMEHMET GÖKERRECEP MUTLUCANOSMAN GÖKLALE KARABIYIKERKAN AYDINNURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLUKAYIHAN PALAÖZGÜR ERDURSUNGÜRKAN ESENDENİZ BAYKALSERKAN ÖZTÜRKİBRAHİM MARTAYTAÇ ŞAHİNORHAN SARIBALYÜKSEL ÖZKANMUSTAFA ŞENYURTERKAN DÖNMEZSÜLEYMAN AYYILMAZŞAHİN SEVİNÇMERAL ALTUNTAŞKEMAL ATANBARAN GÜNEŞHÜLYA DİNKMUHARREM ERKEKÖZGÜR CEYLANMETİN ÜMİT URALSONGÜL ŞENTÜRKLÜMURAT BERAT ATALAYİBRAHİM GÖNÜLTAŞTUFAN KÖSEBURÇİN SOLMAZ POLATGÜRSEL YILDIRIMMEHMET TAHTASIZGÜLİZAR BİÇER KARACAKAZIM ARSLANHAŞİM TEOMAN SANCARÜNAL KARAOSMANOĞLUÖZGÜR SAVAŞ BAYARİLHAN ÖZCANŞENİZ DOĞANBİLGEHAN BURGULMAHMUT AZİZ USALTURGUT KILIÇMEHMET ŞERİF DOĞRUAHMET ÖZGÜVERCİNBERİVAN ALABALIKHEBUN KAPLANDENİZCAN EŞİYOKEMRAH ANLIGÜLAY EMREUMUT YETİŞSİNABDURRAHMAN BERAT AKTAŞBEHİYE KÜDENZAFER TEBERİLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜHASAN SERVET ÖKTEMOKAN GAYTANCIOĞLUEDİZ ÜNYAKUP ATALAYERDOĞAN GÜMÜLCİNELİGÜRSEL EROLEMRAH ÖZDENAYTEN ÇEKİLNAZMİ GÜRBÜZMESUT BASKANAYHAN DOĞANTUĞRUL YILDIRIMNACİ TURANNAMİYE SINIRKAYAGENÇAY UĞRAŞSERHAT CAN EŞTACETTİN KIZILOĞLUYUNUS POLATUTKU ÇAKIRÖZERJALE NUR SÜLLÜNURAY AKÇASOYMEHMET ENGİN ÇAKMAKSİNAN ÖZKARSİBEL YEŞİLDALMETİN TOMSUKBAYRAM YILMAZKAYAİRFAN KAPLANHÜSEYİN YALÇINÖZGÜR YILMAZHASAN ÖZTÜRKMENHÜSEYİN CAHİT KARGINERNACİ KILIÇADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZNESRİN TUNCELSELİM KARAHANERDİNÇ TÜTÜNCÜLERNERİN TÜRKMENYILMAZ DEMİRDELENMEHMET TURAN GÜNDOĞDUNECATİ TIĞLIREŞAT NURİ ÖZDEMİRİBRAHİM AKGÜNSUAT ÖNDAŞMAHİR CANRAMAZAN AYASNAZIM DEMİRERŞAT İNANNAZMİ KIZILBANMEHMET GÜZELMANSURSUZAN ŞAHİNSERKAN TOPALİSMET TOKDEMİRMEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLUHASAN RAMİZ PARLARNERMİN YILDIRIM KARAGÖKHAN ÖZERBİLGEN DUMANHAMİDE VURALDÖNDÜ DİLAN KARTALMETİN OVAİDRİS AKTAŞMUSTAFA CEYHANİSA ÖNDER DİNÇTÜRKZAFER SAĞLAMEYUP ERSOYİBRAHİM ÖZDEN KABOĞLUMEHMET AKİF HAMZAÇEBİGAMZE AKKUŞ İLGEZDİONURSAL ADIGÜZELFETHİ AÇIKELGÜRSEL TEKİNİLHAN KESİCİOĞUZ KAAN SALICIMAHMUT TANALSALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜHÜSEYİN EMRE BAĞCEMUSTAFA OKTAY AKSUHASAN UZUNYAYLAMUSTAFA ÖZTAŞKINTAHSİN USTAHÜSEYİN SAĞBERİL ÖNERYÜKSEL TAŞKINHASAN BASRİ ÖZBEKDENİZ DOĞAN GÜNAYERTAN AKSOYNURAY ÇEPNİDUYGU ÇELİKARZU ÖZALPPINAR UZUNTUBA TORUNALİ RIZA YILDIRIMYÜCEL OTOMURAT CİRAVMELİS TİMUREMRE AKKUŞÇETİN DÜZCEAYLİN SARITAŞGAZİ KARAKURTTİMUÇİN GÜLTEKİNKADRİ ENİS BERBEROĞLUAYKUT ERDOĞDUAHMET ÜNAL ÇEVİKÖZMUSTAFA SEZGİN TANRIKULUYÜKSEL MANSUR KILINÇYUNUS EMREGÖKAN ZEYBEKALİ ŞEKERDERYA ŞENTÜRKMEHMET DİRİBAŞMERSİN BALKANBAHATTİN TURNALIFERHAT EPÖZDEMİRİSMAİL YÜKSELADNAN AYBERBURAK KAAN YILMAZSOYCANAN SEZENLERHACER FOGGOGÜVEN KARATAŞYUSUF KENAN KOLATVEYSİ SİNAN BOZDEMİRCEM CENGİZ YILMAZECE BATUMLU TALASPELİN YURDAKULŞEYMA DUMRULYUSUF ERGÜVENÖZGÜR DÜZGÜNDENİZ KAYAENGİN ALTAYERDOĞAN TOPRAKMEHMET BEKAROĞLUZEYNEL EMRESİBEL ÖZDEMİRÖZGÜR KARABATTURAN AYDOĞANEMİNE GÜLİZAR EMECANNAZIR CİHANGİ İSLAMTURAN HANÇERLİBAYRAMALİ ÇEŞMECİALİ ULVİ GÖKBULAKMEHMET SAİT YÜCELALİ MUHİTTİN TIĞLISİNAN KARAHANSİNAN KARACA ÖZTÜRKMAHFUZ YETÜTŞAHANIM METERIRMAK NERİMAN NEBİOĞLUYAĞMUR GEYGELENGİN ERTAÇCEMİL CAN DİNÇAYCAN ERİNSEL ÖZİSTEKHÜSEYİN ÖZKAHRAMANSEDA ÖNDERBEKTAŞ DAVUTOĞLUARZU ATTEPEHÜSEYİN DURANERDAL SARIKAYAELİF KESKİNEL ÜLKERALİ OSMAN ÖZDİLEKKEMAL ÖZKİRAZİLYAS DUMANOSMAN TELLİOĞLUŞEBNEM NUR ÇALIŞKANAHMET TUNCAY ÖZKANMURAT BAKANÖZCAN PURÇUKANİ BEKOMEHMET ALİ ÇELEBİTACETTİN BAYIREDNAN ARSLANSEFER İPEKLİKAZIM UMDULARNİLAY KÖKKILINÇEZGİ DENİZ DENİZ URUNGADEVRİM BARIŞ ÇELİKZEKİYE SEDA SÖNMEZŞENER AKDEMİRKEMAL KILIÇDAROĞLUSELİN SAYEK BÖKEKAMİL OKYAY SINDIRATİLA SERTELSEVDA ERDAN KILIÇMAHİR POLATBEDRİ SERTERİDRİS YAVUZYILMAZALİ ENGİNSALİH ÖZÇİFÇİMEHMET BİRLİKONUR KADİR ERYÜCEHATİCE ZEYBEKEBRU OKAYALİ ÖZTUNÇSELİM SÜMENMEHMET ÇARMANFAİK KILINÇONUR GÜRBÜZAYŞEGÜL YAYCIOĞLUUĞUR ŞEVRANAZİZE ÇUHADARHÜSEYİN AVNİ AKSOYSEDAT KARAOĞLUGÜLSÜN BENİÇİSMAİL ATAKAN ÜNVERHAKAN GÜRSEL AKBULUTYUSUF BAŞTUĞFATİH KAMİL ERKOÇHATİCE GÜVENSOYAYSEL SADAK İLTAŞHASAN BALTACIAYŞEGÜL SOYLU MUSLUDEVRİM EZGİ ÖZALPÇETİN ARIKAHMET YILDIZAŞKIN GENÇİBRAHİM KAANMAZHAR OĞUZ ÖZSOYGONCA YELDA ORHANRECEP BULUTMETİN KANTARCIKADİM ŞAHİNNİZAMETTİN TEMELAHMET ÖNALGÜLLÜ AYKUTÜMİT COŞGUNTÜRABİ KAYANVECDİ GÜNDOĞDUİNCİ TUNÇMETİN İLHANÇAĞDAŞ GÖKALPALİ TUNAMEHMET ALİ AĞCABAYFATMA KAPLAN HÜRRİYETHAYDAR AKARTAHSİN TARHANMÜHİP KANKOOSMAN ANIL ACURMANEBRU KÜÇÜKAYDINYEŞİM AKPINARORKUN UTKUBAŞİSMAİL DEMİRMEHMET TAMER SOLAKOĞLUSEZER NİLGÜN AYDINTUĞMAN KAYALIZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZABDULLATİF ŞENERABDÜLKADİR KARADUMANHASAN SARIMEHMETOĞLUSAİM SEZENNİHAL EKENALİ SAYARİSMAİL ÜNSALORHAN KAYANAZİFE DEMİRHANMEMDUH ERDEN KÖKBUDAKSEFER İPEKHİKMET BALCIŞENİZ KURTULUŞMEHMET YURTSEVENHASAN PEKTEKİNALİ FAZIL KASAPŞEREF HANZELİHA AKSAZ ŞAHBAZMEHMET AYDIN UZUNRIDVAN ÇAKIRVELİ AĞBABAHULİSİ PORGALISONER GÖKÇEBERNA KARADAŞEMİN DÖNMEZMAHMUT AKBIYIKÖZGÜR ÖZELAHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLUBEKİR BAŞEVİRGENSABRİ TEMELABDULLAH SAKAHAYRİYE HACETSANİYE AĞGÜLÇETİN KURTULUŞNURİTTİN DİNGAZLALE ERDOĞAN TUNÇERMAHMUT DUYANERKAN MEHMETOĞLUABDULVAHAP AYABDULKADİR TURANAYGÜL KILIÇ BAŞBOĞAENGİN ORALCENGİZ GÖKÇELALPAY ANTMENALİ MAHİR BAŞARIRNEVİN ZAİMOĞLUMEHMET SAYDAMCAVİDAN DEMİRAĞSEYİT ÖZANANARALPER TURNAALPTEKİN ESERDİLARA ÖZKINAKENAN HAZARHİDAYET OĞUZSİBEL GAZİ TABELMÜRSEL ALBANSUAT ÖZCANBURAK ERBAYSÜLEYMAN GİRGİNİBRAHİM ERTÜRKEMİNE YENİLMEZ AYDEMİRYAMAÇ KAYAYILMAZ ÇETİNKAYAYILDIRIM PAÇALCEMAL KOÇHANNUR MUHAMMED KARAHANFARUK SARIASLANFULYA GÜLŞEN ALTINSOYMEHMET BİLGİNÖMER FETHİ GÜRERAHMET OĞUZ ÖZMENNAGİHAN ESKİOĞLUSEYİT TORUNMUSTAFA ADIGÜZELONUR ÇAMSEBANUR ÖZDEMİRSAİT KAPICIOĞLUNAZIM YİĞİT GÜNAYBAHA ÜNLÜMEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜİRFAN ERDEMHAKKI SAYMAN SAYGILIREMZİ KAZMAZAYSEL TAŞKINKEMAL ÖZGÜR KAHRAMANENGİN ÖZKOÇMEHMET SELÇUKELİF YARREFİK KARAKAŞMEHMET DERYA BAĞDATAYTÜL UŞAKLIGİLGÖZDE NUR YILDIZKEMAL ZEYBEKNESLİHAN HANCIOĞLUHÜSEYİN ŞAHİNMÜŞFİK VEYSEL ERDOĞANMEHMET ÖZDAĞARZU SABUNCUMURAT ÇANYILMAZ KARAGÖZIŞIK ÖZKEFELİCAHFER SAKLANHİKMET AKARHASAN ALPBARIŞ KARADENİZERDİNÇ ŞİMŞEKULAŞ KARASUSİNAN ÖZTÜRKMALİKE EJDER YOLVERENALİ BALTAHASAN KILIÇAZİZ AYDINLIKFETHİ YAMAÇCEM KARAKEÇİLİUĞUR MİZANBAKIR AYDOĞDUHALAF AYYILDIZMAHMUT YAZARAHMET MÜSRİFARUK AKANSONGÜL ARSLANMUSTAFA ERENAKİLE YEKTAŞİBRAHİM HALİL YARIŞKEMAL EŞSİZSABRİ KUYTANABDULKERİM VARLIGÜNDÜZ ÖKTENOSMAN YERENFAİK ÖZTRAKİLHAMİ ÖZCAN AYGUNCANDAN YÜCEEREMRE KÖPRÜLÜADEM DALGIÇİSMAİL DOĞAROĞLUGÜLFER ÜMİTKADİM DURMAZHASAN EFE UYARÇAĞDAŞ KURTGÖZDURAN BELENEGÜLPERİ COŞARAHMET KAYAABDÜL KADİR ÇELEBİHİKMET NURİ AYDINFERDA KUDUNOĞLUİSMAİL KAYNARMERTCAN FEROPOLAT ŞAROĞLUMESUT COŞKUNÖZKAN YALIMİSMET AKINALİ KARAOBAMEHMET KURUKCUFAHREDDİN ÇUYRAKHALUK TERZİOĞLUŞANEL GÜLOĞLUERKAN KAÇMAZNEVZAT KOÇNERİMAN KARTALŞAHİN ÖZTEKİNÖZCAN ÖZELERTAN ŞENERMEHMET GÜRELALİ KEVENNADİR ÜNALRAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLUŞAHİN BOZDEMİRÜNAL DEMİRTAŞDENİZ YAVUZYILMAZUMUT BAŞOĞLUMERVE KIRÇİĞDEM ŞEKERCİ

