CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da halka hitap etti.

Muharrem İnce, "Efeler diyarı Aydın zeybekler diyarı Aydın hoşgeldiniz safalar getirdiniz. Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim prompter. O yazıları camdan okur ben candan söylerim. Siyasette promptera güvenirsen biri gelir fişini çeker." dedi.

"Ben nanoteknoloji diyorum, o Bay Muharrem diyor." diyen İnce, "Bay diploması olmayan ekonomist sana sesleniyorum. Madem ekonomiyi benden iyi biliyorsun, istediğin bir kanalda, istediğin zaman seni bekliyorum. Bu memleketin canına nasıl okudun tartışalım." ifadesini kullandı.

APOLET TARTIŞMASI

İnce, "O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?" diye konuştu.

"Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez." diyen İnce, "Haddini bileceksin. Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın? Hergün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vadeden bir cumhurbaşkanı olacağım" ifadesini kullandı.

"HA DİYE OKUNAN BİR HARF YOK"

Muharrem İnce, "Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. Aramızda fark var ya, aramızda bir de insanlık varkı var sen Soma'da tekmelenen madenciyi arayıp özür diledin mi? Her yerde CHP 'ye 'CeHaPe' diyor. Türkçe de 'Ha' diye okunan bir haf yok. Diploması yok ya..." dedi.

"BEN GARİBAN OLDUM, SEN NASIL ZENGİN OLDUN?"

"Erdoğan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. Ben büyük ve güçlü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum." diyen İnce, "Erdoğan hemen hemen aynı maaşı aldık ben gariban oldum sen nasıl zengin oldun? Bana gariban diyor ama ben dünyanın en zengin insanıyım. Ben insanları Türk Kürt diye ayırmam. Alevi Sünni diye ayırmam. Ben insanları sağcı solcu diye ayırmam." ifadesini kullandı.

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