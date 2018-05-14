CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinden milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanlarla mülakat yapan CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak’tan oluşan 5’li komisyonla buluştu. Toplantıda, öne çıkan isimler ve aday belirleme kriterleri görüşüldü. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun, 5’li komisyonun raporu ve örgütten aday adayları hakkında kapalı zarf içinde gelen görüşler doğrultusunda listelere son şeklini vermesi bekleniyor. Parti meclisinden (PM) milletvekili adaylarını belirleme konusunda tam yetki alan CHP Lideri, 20 Mayıs gecesi veya 21 Mayıs sabahı önce MYK’yı, ardından PM’yi toplayarak hazırladığı listeleri parti yönetiminin onayına sunacak. PM onayının ardından listeler, sürenin dolduğu 21 Mayıs’ta YSK’ya teslim edilecek. Kılıçdaroğlu’nun, kendi alanında uzman, kariyer sahibi yeni yüzlerle Meclis Grubu’nu takviye etmeyi planladığı kaydedildi.

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