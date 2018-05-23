CHP'nin Antalya'dan milletvekili aday listesinde, 1'inci sırada Deniz Baykal (80), 16'ncı sırada ise Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül (18) yer aldı.
Partiler, 24 Haziran genel seçimi için milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. 550 milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla birlikte Antalya'nın vekil sayısı da 14'ten 16'ya yükseldi. CHP'nin Antalya milletvekili aday listesinde ise en yaşlı ve en genç iki aday buluştu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 1'inci sırada yer alırken, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül ise 16'ncı sırada yer aldı.
MECLİS'E 45 YIL ÖNCE GİRDİ
DHA'nın haberine göre; 1938 yılında dünyaya gelen Deniz Baykal, ilk olarak 1973 yılında Meclis'e girdi. Baykal, 1974'te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP- MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 1978'de kurulan 3'üncü Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP- CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. Baykal, 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP, yüzde 10'luk seçim barajını aşamayınca ilk kez parlamento dışında kaldı. 30 Eylül 2000 tarihinde 3'üncü kez CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Baykal, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi. 'Kaset komplosu' sonrası 10 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Baykal, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den yeniden Antalya milletvekili seçildi. 16 Ekim 2017'de geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan Deniz Baykal'ın tedavisine halen Ankara'da devam ediliyor.
EN GENÇ ADAY, CHP'Lİ BAŞKANIN OĞLU
CHP listesinin son sırasında yer alan milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül, babası gibi siyasetin engençlerinden oldu. 1994 seçimlerinde 31 yaşındayken, CHP'den Kemer Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül, dün YSK'ya teslim edilen listede CHP Antalya'nın 16'ncı sıra adayı gösterildi. Ülkedeki genç nüfusun yüzde 20'den fazlasının işsiz, 2 milyon çocuğun ise işçi olduğunu belirterek, milletvekili aday adayı olduğunu belirten İsmail Hakkı Gül, "Birçok kesim tarafından 'Önemsiyoruz' denilerek, aslında önemsenmeyen gençliğimizin sesi olup, problemlerinin de temsilcisi olmak için aday adayı oldum" dedi. İsmail Hakkı Gül, adaylığıyla ilgili şunları söyledi:
"Benim için çok gurur verici. Antalya'mızı ve Kemer'i temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Siyasetçi bir aileden gelmemden dolayı yaşıma göre daha tecrübeliyim. Buradaki amacım, gençleri siyasete yaklaştırabilmek. Siyasete daha sıcak bakabilmeleri için bu yola çıktım. Onların temsilcisi olmak, istediklerini yerine getirmek için Meclis'e girmeyi hedefledim."
"AMACIMIZ, OĞLUMUZUN MİLLETVEKİLİ OLMASI DEĞİL"
Belediye Başkanı Mustafa Gül ise oğlunun listede yer almasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oğlunun aday gösterilmesini değerlendiren Gül, şöyle konuştu:
"Tabi biz çok genç yaşta başladık, 12- 13 yaşındayken, siyasetin içerisinde kendimizi bulduk; ama şimdi gençlere bakıldıktan sonra işte televizyona bakıyoruz orada gençlere, Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın isimlerini bilmiyorlar, genel başkanın ismini soruyorlar, bilmiyorlar. Bu nedenle gençleri siyasetin içine çekmek lazım. Bence zaten bunun 18 yaşa düşürülmesinin sebebi de gençlerin siyasete adım atmalarını sağlamak. Tabi İsmail'in bir şansı daha var. Siyaset yapan bir ailenin içinde. Baba 12- 13 yaşında siyasete başlamış, 1986'da beldeyi, 1991'de ilçe başkanlıkları ardından 1994'te belediye başkanı olmuş ve 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan, annesi 2 dönem milletvekilliği adayı olmuş. Onun için siyasetin içinden gelen bir ailenin evladı olarak biz onun önünü açtık. Bizim bütün hedefimiz, oğlumuzun milletvekili olması değil; gençlerin önünü açabilmek. Gençlerin artık siyasete heyecanla bakabilmesini sağlamak. Hem partimizin hem bizim hem de Kemerlilerin gençlere nasıl bir önem verdiğini ortaya çıkarmak için bir mücadeleydi. Onunla gurur duyuyoruz. İyi bir noktaya geldi. İnşallah bu onun için bir başlangıçtır. Gelecekte de onun için iyi bir CV olacaktır. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.