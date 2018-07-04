24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "genel başkanlık" açıklamalarına, Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasi nezaketsizlik" yanıtı verdi. Parti içinden de çeşitli açıklamalar yapılırken, İnce'nin ekibinin kurultay için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

24 Haziran seçimlerinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları başladı.

Önceki akşam Ankara'da bir otelde akşam yemeğinde bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, seçim sürecini değerlendirdi. Görüşmeden bir gün sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, olağanüstü kurultay çağrısı yaparken, parti içi tartışmaları başlattı.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF

Muharrem İnce, yaptığı açıklamada, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

İnce'nin açıklamalarına sert tepki gösteren CHP lideri, "Siyasi nezaketsizlik" ifadelerini kullandı. Gazete Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP lideri, "Hayır... Kurultay yok. Olması da doğru değil... Çünkü yerel seçim var ve önümüzde de 8 ay gibi kısa süre var..." dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'de başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları sonrası gözler partililere çevrildi. Bin 266 delegesi bulunan CHP'de olağanüstü kurultay için 126 imza yeterli oluyor. Ancak bu kurultayda genel başkan seçimi yapılamıyor. Genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için ise 634 imza gerekiyor.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem İnce'nin ekibi gerekli imzayı toplamak için çalışmalara başladı.