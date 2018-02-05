CHP'nin 36'ıncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için oy verme işlemi tamamlandı. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ilçe seçim kurulu sayıma geçmek istedi ancak bazı partililer sandıkların çevresindeki barikatların kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine partililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bariyerlerin kaldırılacağını söyledi.
Ardından sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı.
Yaklaşık 5 saat süren sayım sonrasında PM ve YDK üyeleri açıklandı.
PM ÜYELERİ
PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle:
Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.
488 kişinin aday olduğu PM üyeliğine seçilen 52 kişinin ismi ise şöyle:
Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger,Eren Erdem, Gülçin Timur ve İlhan Cihaner.
YDK ÜYELERİ BELLİ OLDU
108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde;
"Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Süleyman Bülbül 420 ve Banu Gençkan 378."
YDK'DA EN FAZLA OY TORUN'A
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin listesinde yer alan Tuba Torun YDK'da en fazla oyu alan isim oldu.
— Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) February 4, 2018
KILIÇDAROĞLU'NUN ANAHTAR LİSTESİ'NDEN 10 İSİM SEÇİLEMEDİ
Resmi olmayan sonuçlara göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi"nde bulunan 42 isim PM'ye seçilirken 10 isim ise seçilemedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ANAHTAR LİSTESİNİ DELENLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan 10 isim delegeler tarafından PM'ye taşındı.
Ankara Milletvekili Necati Yılmaz 428, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın 422, İstanbul Milletvekili Ali Şeker 375, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 413, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen 390, İstanbul Milletvekili Eren Erdem 359, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer 371, eski milletvekilleri Erdal Aksünger 373, Müslim Sarı 350, İlhan Cihaner ise 344 oy alarak Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamalarına karşın PM'ye giren yeni üyeler oldu.
İNCE'NİN 'UMUDUN PM LİSTESİ' DEDİĞİ LİSTEDEN TEK İSİM PM'DE
Genel başkan adaylarından Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve 'Umudun PM listesi' dediği listeden Tuncay Özkan PM'de yer aldı
— Muharrem İNCE (@vekilince) February 4, 2018
EN FAZLA OY HALUK KOÇ'A
CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim olurken, onu İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 687 oyla takip etti.
Koç'un yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunan Seyit Torun 583, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Çetin Osman Budak 513, Öztürk Yılmaz 478, Bülent Tezcan 439 ve Tekin Bingöl 425 oy alarak seçildi.
MYK üyelerinden Yasemin Öney Cankurtaran ve Kamil Okyay Sındır'ın aday olmadığı seçimlerde, Prof. Dr. Lale Karabıyık ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan PM'ye girmeyi garantileyen 9'uncu MYK üyesi oldu.
Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer bulamayan Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger 373 oyla PM'ye girmeyi başardı. Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da anahtar listede gösterilmemişti.
İLGEZDİ PM'DE
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listenin" ilk sırasında yer alan ve halen PM üyesi olan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi 396 oy alarak PM'ye girdi.
İçişleri Bakanlığınca bir süre önce görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan İlgezdi'nin, salonda dağıtılan tüm anahtar listelerde ilk sırada yer alması dikkati çekmişti.
TANRIKULU VE BEKAROĞLU LİSTE DIŞI
Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunmasına rağmen PM üyeliği için yeterli oya ulaşamadı.
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