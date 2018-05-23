CHP İstanbul İl Örgütü, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlattı.

Taksim Meydanı'ndaki İş Bankası önünde buluşan CHP milletvekilleri, milletvekili adayları ve CHP'li üyeler, bağış yapmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Burada gazetecilere konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, devletin olanaklarıyla değil; umutla, inançla seçim kampanyası yapan halkın cumhurbaşkanı adayına bağış yapmak için buraya geldiklerini söyledi.

Kaftancıoğlu, 81 milyonun Muharrem İnce'nin arkasında olduğunu, İnce'nin halk için neler yapacağının bilindiğini belirterek, "Şu sırada gördüğünüz gibi dişinden-tırnağından arttırdıklarıyla halkın cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var." dedi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile ilgili de konuşan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2007 yılında 33 milyon lira, 2014 yılında 199 milyon lira, 2018 yılında ise 845 milyon lira. Ve devlet kasasından 2017 yılında 359 milyon lira para harcanmış. Bunlar resmi rakamlar. Bu rakamlar bize gösteriyor ki 10 yılda 25 kat artan bir cumhurbaşkanlığı bütçesi var."

Kaftancıoğlu, Leyla Yılmaz adında bir CHP üyesinin Ümraniye'de Muharrem İnce için bağış yapmak için bir bankaya gittiğini, bağış yaptıktan sonra dekonta baktığında paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim hesabına yatırıldığını gördüğünü iddia ederek, ilgili dekontu basın mensuplarına gösterdi.

Yanlışlık yapıldığını ve Leyla Yılmaz'ın gidip bu yanlışı düzelteceğini belirten Kaftancıoğlu, bağış yapacak olan vatandaşlardan dekontlarını kontrol etme çağrısında bulundu.

Leyla Yılmaz (49) evvelsi gün Ümraniye'de Ziraat Bankasının bir şubesinde Muharrem İnce'nin seçim hesabına para yatırmak için gittiğini, aceleyle çıktığını akşam dekontu kontrol ettiğinde paranın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına yatırıldığını söyledi.

Bugün bankaya gidip yanlışlığı düzeltme talebinde bulunacağını belirten Yılmaz, "Ben hala yanlışlık yapıldığı kanaatimi korumaya çalışıyorum. Buradan oraya gidip yapılan yanlışın düzeltilmesini isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER