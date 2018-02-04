Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı. 112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirttiler. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.

Aralarında delege, gazeteci ve özel güvenlik görevlillerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tezcan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yedikleri kumanyadan zehirlenerek, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan partilileri ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Gıda zehirlenmesi olduğu konusundaki şüphe büyük. Sayın Genel Başkanımız ziyaret etti kendilerini. Durumları iyi görünüyor, birkaç gün sonra tahlilde ne olduğu netleşecek. Araştırmalar devam ediyormuş, geçmiş olsun demek için geldik. Üzücü bir olay, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadesini kullandı.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

Endişe edilecek bir şeyin olmadığını ifade eden Tezcan, "Toplamla ilgili bir şey yok ama burada 16 hastanın olduğu söyleniyor. Farklı rakamlar var. Ama belli ki oradaki bir bölüm yiyecekten kaynaklı, toplu dağıtılan yiyecekle ilgili değil. Çünkü iki günden bu yana binlerce kişinin katıldığı bir şey. Ama nereden oldu onu bilmiyoruz. Dışarıdan satın alınan bir şey mi? Yoksa orada dağıtılan, birinin dağıttığı bir şey mi? Onları bilemiyoruz. Dikkat etmek gerekiyor. Üzücü bir olay ama çok büyük endişe edilecek bir şey olmadığını görmek sevindirici bizim için" dedi.

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