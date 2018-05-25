CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, döviz kurunda aşırı hareketliliğin yaşandığı gün Merkez Bankası'nın müdahale etmek için saat 17.00'da kadar beklediğini söyleyerek, "Bu sürede Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından döviz alım ve satım işlemlerinin incelenmesini istiyoruz. Eğer bir üst akıl varsa, eğer bir oyun söz konusu ise bu işlemlerden ortaya çıkacaktır" dedi.
CHP'li Aykut Erdoğdu, partisinin genel merkezinde son günlerde döviz kurundaki yaşanan hareketlilik nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Kurda büyük bir dalgalanma yaşandığını söyleyen Erdoğdu, dolar kurunun şu an 4.70 seviyelerinde olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin bu dalgalanmadan çok büyük zarar gördüğünü belirten Erdoğdu, "Döviz kurundaki bu dalgalanmanın önemli yapısal sebepleri olduğunu biliyoruz, ancak döviz kurundaki dalgalanmayı başlatan en önemli sebebin ülkemizdeki otoriter tek adamın Londra'da iktisat biliminin en basit teorisi olan faiz teorisine, fon yöneticileri karşısında karşı çıkması dolayısıyla ülkemizi ilgilendiren uluslararası bir panik yaşanmış ve döviz kuru hızla yukarı doğru tırmanmıştır" dedi.
"Sürekli bir üst akıldan, sürekli bir dış güçlerin operasyonundan bahsedilmektedir" diyen Erdoğdu, "Biz sürekli şunu soruyoruz. Bu üst akıl nedir, nasıl operasyon yapıyor. Dış güçlerle kastettikleri nelerdir. Eğer gerçekten samimiyseler, biz bu mücadelede iktidarın yanında durmaya hazırız. Ama bizim gördüğümüz gerçekler biraz daha farklı. Arkadaşlar, Türkiye'nin 453 milyar dolar dış borcu var. Üstelik bunun 185 milyar doları bir yıldan kısa vadeli" diye konuştu.
Hükümetin ekonomide önlem almada geç kaldığını ifade eden Erdoğdu, "Bu geç kalmanın sebebini anlamıyoruz. Döviz kuru aşırı dalgalandığında hükümetten sadece Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama dalgalanmayı düşüreceğine, dalgalanmayı daha da yükselten bir açıklama yapıyor. Merkez bankasının eli kolu bağlanmış durumda" şeklinde konuştu.
"İLK YAPILMASI GEREKEN OHAL'İ KALDIRMAKTIR"
"Türkiye ekonomisini bu kötü halden kurtarmanın ilk yolu siyasidir" diyen Erdoğdu, şöyle konuştu:
"453 milyar dolar dış borcu olan bir ülke, dış kaynağa aşırı muhtaç bırakılmış bir ülkede şu an itibariyle hukuk güvenliğinin olmadığı, tek adam yönetimi altında yabancı yatırımcılar ülkemize girmekte çekince göstermektedir. Çünkü OHAL koşulları altındaki bu ülkede yatırımların güvenliği risk altındadır. Hukuk güvenliği kalmamıştır. Onun için ilk yapılması gereken derhal OHAL'i kaldırmaktır. OHAL bugün kaldırılmış olsa, faiz oranlarında çok kısa bir süre içerisinde 5 puana yakın iniş sağlanabilir. Döviz kurunda yüzde 10-15 OHAL kaldırıldığı günden itibaren bir ay içerisinde düşüş bekleyebilirsiniz. Çünkü mevcut OHAL koşulları, yabancı yatırımcıları çok korkutuyor. Bunu bize söylüyorlar, bildiriyorlar. Şu an itibariyle Türkiye'ye sağlıklı bir sermaye girişi yoktur. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin önündeki tek umut 24 Haziran seçimleridir."
"DÖVİZ ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"
Kurun aşırı oynak olduğu günde Merkez Bankası'nın saat 17.00'ye kadar müdahale etmek için beklediğini söyleyen Erdoğdu, "Bu sürede Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından döviz alım ve satım işlemlerinin incelenmesini istiyoruz. Yüksek tutarlı döviz alarak veya satarak faiz kur farklı elde edenlerin MASAK Başkanlığı tarafından tespit edilmesini istiyoruz. Eğer bir üst akıl varsa, eğer bir oyun söz konusu ise bu işlemlerden ortaya çıkacaktır. Onun için 'dış güçlerin oyunu, üst aklın oyunu' diyenlerden bize bunu piyasanın normal kuralları içerisinde, hatta kriz kuralları dışarısında döviz alıp satarak belki de merkez bankasının faiz yükselteceğini önceden bilerek, saatlik hatta dakikalık işlemlerle kimlerin zengin olduğunu açıklanmasını istiyoruz" dedi.
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