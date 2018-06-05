CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Uşak'ta Selendililer Derneğini ziyaret etti.



Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Tezcan, hükümeti eleştirdi. Seçim zamanlarında siyasetçilerin destek ziyaretleri yaptıklarını, seçmenlerine nasıl bir Türkiye nasıl bir gelecek planladıklarını anlattıklarını söyledi.

İHA'nın aktardığına göre; Tezcan, "Demokrasi içerisinde siz de bir karar vereceksiniz. Türkiye'nin temel meselelerini çözmeyen siyaset olmaz olsun. Siyaset niye yapılır? Siyasetçi neden göreve talip olur? Memleketin meselelerini çözelim diye. Vatandaş siyasetçiye inanır, gider sandıkta oyunu verir, oyu verdikten sonra siyasetçiden hizmet bekler. Bunu neden söylüyorum? Biz Haziran'da inşallah hizmet etmek için sizden destek istemeye geldik. Bugüne kadar milletimiz bizi iktidar yapıp, iktidarda vatandaşa hizmet edecek şekilde güçlü bir destek vermedi. Bugüne kadar bize muhalefette kalın, iktidarı denetleyin, sizin görevinizi orası dediler. Layıkıyla onu yapmaya çalıştık ama artık diyoruz ki artık yeter. Bundan sonra artık birde CHP'yi iktidar yapın görün bakalım millete, memlekete hizmet nasıl olacak." şeklinde konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER