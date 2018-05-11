Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan ifadeler dikkati çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özel Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde kullandığı yasa dışı ses kayıtlarını servis ettirdiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.
AA'nın haberine göre; İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık "Ayçiçeği", Erdem'in zaman zaman gazetede FETÖ'nün istediği haberleri oluşturmaya başladığını, hükümet aleyhine ses kayıtlarının çözümünün yayınlandığını söyledi.
Gazeteye haberleri TUSKON'un danışmanlık firmasında görevli "Yusuf" isimli kişinin getirdiğini ve bilgileri Eren Erdem'e verdiğini anlatan gizli tanık, bu kişinin aynı şekilde FETÖ'nün medya yapılanması davasının sanıklarından Emre Erciş ile firari Ufuk Köroğlu'na da bilgiler getirdiğini anlattı.
"GAZETEYE SAKSI İÇİNDE GİZLİ BELGE"
Gizli tanık "Ayçiçeği" ise gelen haberlerin bazen CD, bazen dosya kağıdı şeklinde gizli belge olarak geldiğini, bu haberlerin TUSKON'un danışmanlık firmasından, bazen çiçeklerin arasında bazen de saksılara saklamak suretiyle bazen de çikolataların içerisinde CD'lerin gönderildiğini söyledi.
Bu dokümanların genellikle kurye ile gönderildiğini anlatan gizli tanık, danışman firmasından Yusuf isimli kişinin de zaman zaman gazeteye gelerek Eren Erdem ile uzun süre görüştükten sonra gittiğini aktardı.
Erdem'in ısrarla gizli ve kritik belgelerin yayınlanmasını istediğini kaydeden gizli tanık "Ayçiçeği", Mehmet Bozkurt'un ise bunların yayınlanmasını istememesi üzerine şüpheli Eren Erdem'in gazetenin sahibi Turan Ababey'e, "Bunlar hükümeti düşürecek, Erdoğan'ı Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılatacak belgeler. Bunları yayınlarsak TUSKON size yardımcı olur, size yeteri kadar para verir, zengin olursun." dediğini söyledi.
Gizli tanık Ayçiçeği beyanında, 17-25 Aralık operasyonuna ilişkin tapeleri Ufuk Köroğlu ile Emre Erciş'in getirdiğini, Adana'da MİT tırlarının durdurulması olayından Cihan Haber Ajansı'nın haberdar olduğunu, Eren Erdem'in de haberinin olduğunu anlatarak, tır olayından bir iki saat sonra Karşı gazetesine görüntülerin ulaştığını ifade etti.
Gazete sahibi Ababey'in rahatsız olmasını hisseden FETÖ üyelerinin, Turan Ababey ile görüşmek istediğini, Erdem'in bu işe aracılık ederek randevu ayarladığını savunan gizli tanık "Ayçiçeği", Rıza Nur Meral, Mustafa Günay ve bir asistanın bulunduğu görüşmeyi TUSKON merkezinde yaptıklarını aktardı.
"HABERİ EREN ERDEM, BİZZAT HAZIRLADI"
Karşı gazetesinin sorumlu müdürlüğünü yapan şüpheli Mehmet Bozkurt'un emniyetteki ifadelerine yer verilen iddianamede, Bozkurt, gazetenin yayın hayatına başlamasıyla internet ortamında aynı dönemde "Başçalan" ve benzeri isimler adı altında belirli bir merkezden çıktığı anlaşılan çeşitli ses kayıtlarının yayınlanmaya başladığını söyledi.
Gazetenin finansmanını Turan Ababey'in kendi imkanlarıyla sağlayacağının kendisinde güvensizlik oluşması üzerine Erdem'in kendisine, finansman konusunda başka iş adamlarının olduğunu, Ababey'in onların yönlendirdiği, sıradan bir adam olduğunu, iş adamlarıyla kendisinin bağ kuracağını belirttiğini anlatan Bozkurt, devletin üst düzey yetkililerinin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin haberin Eren Erdem tarafından bizzat bilgisayarında hazırlandığını kaydetti.
Bozkurt, şöyle konuştu:
"(Eren Erdem) Bunu yaparken de hükümetin Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmasını sağlayacak iddialar olduğunu söylemiştir. Bu haberin yayınlanmasına ben dahil bazı arkadaşlar karşı çıkmıştır. Genel yayın yönetmeni olduğu için kendisine direnilmesine ve bana rağmen haberi manşetten bizzat bütün otoritesi ve yetkisini kullanarak 'Kan lobisi toplantısı' başlığıyla Sayın Erdoğan, Davutoğlu, Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı ve o zaman Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Feridun Sinirlioğlu'nun resimlerini kullanarak tam sayfa ve son derece provokatif tarzda yayınlatmıştır."
"ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN 4 KİŞİ"
Bu ses kayıtlarının haber olmaması için elverdiğince mücadele ettiğini iddia eden Bozkurt, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üst düzey bürokratları ve ülke olarak ekonomik açıdan önem arz eden projeleri hakkında bir çeşit kara propaganda niteliğinde olan dosyalar gazeteye geliyordu. Ben de bunların yayınlanmasını önlemeye gayret gösteriyordum." ifadelerini kullandı.
Bozkurt, Eren Erdem'in ABD Konsolosluğu'ndan gelen 4 kişiyi ağırladığını anlatarak, kendilerinin de katılığı bu toplantının rutin olduğunun söylendiğini belirtti.
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