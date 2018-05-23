AA'nın aktardığı son sakika bilgisine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı.

CHP Milletvekili Eren Erdem, MİT TIR'ları ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin, "Belgeleri parti Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek twitler attım." ifadesini kullanmıştı.

Erdem, MİT TIR'ı belgelerini Tezcan'dan temin ettiğini, Zaman Gazetesi'nin önüne de Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile gittiğini beyan etmişti.

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