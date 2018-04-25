Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama yaptı.

Özel, paylaşımında "YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da." ifadelerini kullandı.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiaları üzerine sosyal medyadan, "Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır." açıklamasında bulunmuştuı

Parti Sözcüsü Tezcan ise, "İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz" diyerek İnce'ye mesaj göndermişti.



BUGÜN, LİDERLERDEN İKİ AYRI KRİTİK GÖRÜŞME

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olacağı konuşuluyordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile Gül arasında saat 14.00'da bir görüşme gerçekleşecek.

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

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