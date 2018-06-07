CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Referandumda da söyledik. Muharrem İnce birçok yetkiyi kullanmayacağını söylüyor. Size iddialı ve gerçek bir şey söyleyeyim. Bunların tasarladığı sistemde Muharrem İnce cumhurbaşkanı olsun, bizim de 300 vekilimiz olsun. Biz yetkiyi kullanmasın sistemi değiştirelim diyelim en çok desteği AK Parti'den buluruz" dedi.
CHP'li Özgür Özel, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.
FETÖ'NÜN İADE DOSYASI
İddiamızın arkasındayız. Muharrem İnce'de iddiamın arkasındayım diye kesin bir dille söyledi. 10 gün sonra gidebildik. Gelin inceleyin dediler, belgeleri televizyonda açıklayacağım dedi, açıklamadı. Heyette ısrarlı olduğumuzu söyleyince 10 gün sonra inceledik. O raporun ne kadarının kamuoyuna açıklanacağı İnce ve Kılıçdaroğlu'nun takdirinde.
Sayın İnce'nin kaygılarını doğrular nitelikte bulgulara ulaştılar. İddiamızın arkasındayız. Uluslararası hukuk kuralları belli. Belge ve bilgilerde bunlarda bir şey yok diyemedik. Rapor da yazıldı. İnce'ye de rapor iletildi. İnce elbette açıklayacak, bize 10 gün sonra gel diyenler şimdi Muharrem İnce'nin takdir edeceği zamanı beklemek zorunda.
Bu bir iddia değil, ortada olan realitenin belirtilmesi. Yıllardır dinleniyor. Adalet Yürüyüşü sırasında casus bir virüsün telefonumuza yüklendiği iddiamız vardı. İddiamızın ciddiliği ortadaki, Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma kapsamında randevu talep edildi. Her birimiz telefonumuzu açtığımızda hızlı bir geri sarma sesi duymamızdan, bir yanıltma sözümüzün yandaş bir köşe yazırının yazısında duymak kadar bir çok şey var. Soylu'nun bu kaçıncı namerttir sözüdür kim bilir. Soylu ve Albayrak'ın birbirlerini dinlettikleri, mesajlarını takip ettikleri konusu bir T.C'nin başına gelmiş bir dramdır. Ne damadını, ne damadının kanlı bıçaklı olduğunu bakan göstermedi. Bu da devletin içindeki bakanların hesaplaşmasının bir bedelidir diye düşünüyorum.
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
Seçim ilk turda bitecek demek çok iddialı olur. Kuvvetli ihtimalle ikinci tur olacak. 8 Temmuz'daki iptaller yüzde 30 civarında. Tüm seçmenlerimizin 8 Temmuz'da da 24 Haziran'da oy kullandıkları yerde bulunması gerekiyor. İlk turun sonunda Millet İttifakı'nın içindeki partilerden kimin adayı ikinci tura kalırsa seçmenin destek vereceğinden hiç şüphemiz yok. Ben sahada size oy vermem diyen ne İYİ Partili ne SP'li duydum. Millet İttifakı'nın 300'ü aşacağını düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın dışındaki partilerin 60 ila 80 vekil alacağını düşünüyorum. Millet İttifakı'nın hedefi 300 milletvekilidir.
Sahada aman aman Erdoğan'a oy vereyim gibi bir duurum yok. Sahada bir kopuş var. AK Parti'ye vereyim, Erdoğan'a vermeyeyim, Erdoğan'a vereyim de, AK Parti'ye vermeyeyim diyen bir kesim var. Bu bir çöküştür. Bizimki devletin adayı diyorlar, bizimki de milletin adayı. Dizleri zıngır zıngır titriyor. Biri birinci turda kazanırsa o Muharrem İnce olur. İkinci tura kalırsa milletimiz Muharrem İnce'yi aslanlar gibi getirir uyumlu bir şekilde takır takır çalışırız.
"EN ÇOK DESTEĞİ AK PARTİ'DEN BULURUZ"
Referandumda da söyledik. Muharrem İnce birçok yetkiyi kullanmayacağını söylüyor. Size iddialı ve gerçek bir şey söyleyeyim. Bunların tasarladığı sistemde Muharrem İnce cumhurbaşkanı olsun, bizim de 300 vekilimiz olsun. Biz yetkiyi kullanmasın sistemi değiştirelim diyelim en çok desteği AK Parti'den buluruz. Bahçeli İttifakın ortağının kuyruğuna takılarak 12-20 arası vekil çıkarabilecek. Devlet Bahçeli'nin sözleri hezeyandan başka bir şey değildir.
Aklını peynir ekmekle yemiş. 300'e yakın milletvekili nasıl çıkarırızın hesabındayız. Binali Bey hani yolları bölüyordu gönülleri birleştiriyordu. Nereden çıktı bu iftiralar. Tasfiye aşamasında partisinin son Başbakan'ı. Bu AK Partili son Başbakansın sen. Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet payidar kalacaktır. Cumhuriyet sistemi yerine Başkanlık sistemi getirmeye kalktılar. Bu millet en kısa sürede icracı Başbakana kavuşacaktır.
"KAMPANYALAR UÇTU GİDİYOR"
Seni yargılamazsam dediği Cumhurbaşkanı adayını ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeseydi, ciddiye alınırdı. Hakikaten ciddiye alınacak bir yanı yok. AK Parti'nin 2002'den beri seçim bildirgesine baksın, cumhurbaşkanı adayından başkasını suçlamasın. İnanılmaz bir dip dalga geliyor. Seçim bildirgesinin inanılmaz bir inanılırlığı var. 7 Haziran'da bir zorluğu vardı. Sahada itirazlar vardı, AK Parti de köpürtüyordu. Sahada şimdi hiç itiraz yok. 900 lira asgari ücreti artırmışız. Taşeronu vaat ettik yaptılar. Bunların geleneğinde dereyi geçene kadar diye bir şey var. CHP'nin her şeyin gerçekleşiyor olmasıyla kampanyalar uçtu gidiyor. Müthiş bir motivasyonumuz var.
KANDİL OPERASYONU
Kandil'e yönelik operasyon Türkiye'ye yönelen bir tehditi kaldırmak ise CHP ne desin? 16 yıldır aklına getirmeyenler şimdi Kandil'e gidelim diyorsa samimiyetsizlik var. 3 başlı bir samimiyetsizlik var. Af çağrısı yapıyor. 330 vekil lazım, kapalı Meclis'ten af çıkar mı? Buradan oy devşiriyor.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerliği gündeme getirmek saygısızlıktır diyordu. Şehidimize saygısızlıktır diyordu. Şimdi kim gündeme getiriyor. Binali Yıldırım. Önce bedelliyi çıkarmayız, sonra bedelliyi kaptırmayız. Bunların Kandil ile ilgili pratikleri nedir? Diplomasi yaptıkları Kandil'e operasyon düğzenleyeceklermiş. Halk bunları görüyor. Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin.
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